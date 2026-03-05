Así es el modelo de turismo deportivo que proyecta el Sporting en Mareo: la apuesta por la Academia Internacional, las cabañas, los Campus y el rol de Guerra

El Grupo Orlegi está volcado en potenciar un modelo de turismo deportivo en la Escuela de Fútbol de Mareo como nueva vía de ingresos para el Sporting de Gijón. La estrategia gira en torno a la Academia Internacional y a una mayor explotación de las instalaciones rojiblancas con el objetivo de incrementar la actividad económica vinculada al club y ayudar a equilibrar el déficit estructural que soporta la entidad en Segunda División, que ronda los cuatro millones de euros anuales. La firma mexicana busca con este movimiento abrir nuevas vías de ingresos que permitan sostener su apuesta por el proyecto deportivo, en un contexto en el que el club debe hacer un complejo encaje de bolillos para mantener la sostenibilidad económica en Segunda División. El modelo pretende generar recursos más allá de los ingresos habituales del fútbol profesional y aprovechar el potencial de las instalaciones de Mareo como activo estratégico. Se trata, además, de la apuesta más decidida en este terreno desde que se cayó el proyecto Asturias 2030 vinculado al Mundial. Ahora, precisamente en un momento en el que Orlegi ultima la venta del Atlas mexicano, el grupo impulsa con mayor decisión esta línea estratégica centrada en la explotación internacional de Mareo.

El plan, que comenzó a gestarse hace cerca de dos años tras culminar las principales obras de modernización de Mareo, ha ganado impulso en los últimos meses. La clave del proyecto está en la Academia Internacional, concebida como un programa formativo dirigido a futbolistas extranjeros que buscan entrenar durante un periodo determinado en Mareo. Estos programas se desarrollan bajo un modelo de pago y combinan la formación deportiva con la experiencia de convivir en la estructura del Sporting y conocer el entorno de Gijón y Asturias. Y ahí entra en juego el papel del Sporting C, un equipo que ya existe dentro de la estructura rojiblanca. La entidad pretende recuperar el enfoque económico con el que se concibió inicialmente este proyecto, pensado como una herramienta vinculada al desarrollo de la academia y al modelo internacional del club.

¿En qué consiste el plan de turismo deportivo?

El Sporting pretende atraer a grupos de jugadores internacionales mediante acuerdos con distintos partners que faciliten su llegada a Mareo. El club ya recibe jóvenes procedentes de diferentes países, pero la intención es multiplicar ese flujo en los próximos años. En ese proceso será clave el acuerdo con una academia de Estados Unidos, considerado uno de los pilares del proyecto. Esta alianza está llamada a convertirse en uno de los principales canales de captación de futbolistas para la Academia Internacional. La operación se sustenta en la red de contactos del presidente del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, que reside actualmente en Washington y mantiene una amplia agenda de relaciones en la capital estadounidense. Ese posicionamiento ha sido determinante para impulsar la colaboración con la academia norteamericana y abrir la puerta a un flujo constante de jóvenes futbolistas procedentes de Estados Unidos.

Academia Internacional

Dentro de esta estrategia, el Grupo Orlegi ha realizado además una apuesta muy decidida por reforzar el Área Internacional del club, que será una de las piezas clave. En esa estructura se coordinarán tres perfiles relevantes dentro del organigrama rojiblanco. El vicepresidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, será el líder del proyecto de la Academia Internacional y está plenamente volcado en su desarrollo. Guerra trabaja codo con codo con Luis Arregui en los despachos de Mareo para impulsar esta línea estratégica vinculada al crecimiento internacional del club. En este proceso también participará Felipe Vega-Arango, quien tiene previsto aceptar un nuevo puesto dentro de la estructura interna del club tras dejar sus funciones como director de Mareo, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

El Campus de Mareo

Esta apuesta por el turismo deportivo también contempla también ampliar el calendario de campus en Mareo. Hasta ahora la referencia principal era el campus de verano, pero el club trabaja para organizar programas también en primavera o Semana Santa, de forma que las instalaciones puedan recibir grupos en diferentes momentos del año.

La separación de dos espacios en la Residencia

Otro de los pilares del proyecto es la capacidad de alojamiento de Mareo. La Residencia de las instalaciones dispone de 40 plazas. De ellas, 20 están destinadas al área deportiva, para jugadores con proyección hacia el primer equipo que forman parte de la estructura del club y que no pagan por su estancia. Entre los futbolistas que actualmente ocupan estas plazas se encuentran, por ejemplo, Mario Bustos, recién incorporado al club, o Mateo Riera, procedente de la Escuela de Mareo de Logroño. Las otras 20 plazas sí están reservadas para los participantes de la Academia Internacional, que sí abonan su estancia dentro del programa formativo. A ello se suman las cabañas de Mareo, recientemente reformadas, que permiten ampliar la capacidad de alojamiento para grupos que participen en campus o estancias de corta duración. El objetivo del club es lograr que tanto la residencia como las cabañas alcancen niveles de ocupación cercanos al cien por cien en distintos momentos del año. Para reforzar la captación internacional se trabaja también en la creación de una página web específica para este proyecto.

El club ya maneja además un estudio detallado sobre el impacto económico que podría tener el desarrollo de la Academia Internacional en sus cuentas. El análisis interno apunta a que el efecto sería notable si el proyecto logra consolidarse en los términos previstos, lo que reforzaría el papel de Mareo como uno de los principales motores de generación de recursos dentro de la estructura del Sporting.

En este análisis sobre el potencial económico de Mareo vuelve a aparecer también La Marruca, la finca anexa a las instalaciones rojiblancas, de unas 14 hectáreas, que fue el proyecto estrella de la familia Fernández en la última etapa de su propiedad del club.

La compra de esos terrenos, realizada poco antes de cerrarse la venta del Sporting al Grupo Orlegi con fondos procedentes del acuerdo de LaLiga con CVC, fue muy cuestionada por la actual propiedad desde su llegada a Gijón. El plan inicial pasaba por desarrollar allí una ampliación de gran alcance de Mareo, una especie de Mareo 2.0 con nuevas infraestructuras e incluso con la posibilidad de levantar una clínica especializada vinculada al deporte, aunque aquel proyecto nunca llegó a ejecutarse.

Ahora, sin embargo, y dentro del proceso de reflexión sobre cómo potenciar el rendimiento económico de Mareo, La Marruca vuelve a entrar en la ecuación. El Grupo Orlegi estudia recuperar y explotar esos terrenos, aunque todo se encuentra todavía en una fase muy inicial de análisis y, por el momento, no está definido a qué tipo de desarrollo podría destinarse