Una camiseta retro de los años 70: esta es la elección del Sporting de Gijón para sumarse al proyecto de LaLiga

El Sporting de Gijón se sumará a la jornada especial impulsada por LaLiga dedicada a las equipaciones retro con una camiseta que apunta a ser una de las que el club vistió en los años 70. El conjunto rojiblanco vestirá esta indumentaria especial en el partido que disputará ante el Burgos en El Plantío, dentro de una iniciativa que busca recuperar la estética del fútbol de otras épocas. El club gijonés ha optado por rescatar una de las camisetas clásicas de aquella década, recuperando un modelo que en su día formó parte de la indumentaria del equipo. La elección supone un guiño a una etapa dorada de la historia del Sporting y a una estética que muchos aficionados identifican con el fútbol de entonces. Las camisetas retro diseñadas por los equipos para este evento especial se presentarán el próximo 19 de marzo en la Madrid Fashion Week.

La camiseta tendrá además recorrido entre los seguidores. El Sporting pondrá a la venta esta prenda en una edición limitada, lo que permitirá a los aficionados rojiblancos adquirir una equipación inspirada en el pasado del club. El diseño elegido será distinto al que el Sporting ha recuperado en otras ocasiones junto a la firma Cooligan, especializada en prendas de inspiración retro. En esta ocasión, el club apostará por un modelo diferente dentro de su archivo histórico para esta jornada especial. El encuentro frente al Burgos servirá así para que el Sporting recupere, aunque sea por un día, una imagen ligada a su pasado más glorioso, con una camiseta que remite a los años setenta y que conectará directamente con la tradición.