El Sporting de Gijón defiende los casi 11 millones de euros invertidos en El Molinón: "el debate no debe centrarse en el pasado..."

El Sporting de Gijón defendió este viernes la inversión realizada en El Molinón –Enrique Castro Quini y el papel que el club ha desempeñado en el mantenimiento y mejora del estadio, en un comunicado en el que también reclama una reflexión conjunta sobre su presente y su proyección a largo plazo, en un momento en el que el recinto necesita actuaciones de acondicionamiento y en el que sigue sobre la mesa el aprovechamiento de los bajos comerciales. La entidad rojiblanca sitúa el foco en el valor simbólico del campo gijonés y recuerda que “El Molinón – Enrique Castro Quini es uno de los grandes símbolos deportivos, sociales y emocionales de Gijón”, además de remarcar que su historia está “profundamente ligada” a la del club y a la de la propia ciudad. A partir de esa idea, el Sporting sostiene que “el presente y el futuro del Estadio requieren de una reflexión serena y una visión de largo plazo” por parte de los tres actores implicados en su funcionamiento: el Ayuntamiento de Gijón, Molinón Espacio Urbano (MEU) y el propio club.

El comunicado llega en un contexto marcado por las necesidades de acondicionamiento del estadio y por la discusión existente en torno a las inversiones realizadas en el recinto, además del debate sobre el rendimiento y la explotación de los locales comerciales situados en los bajos. El club, ahora bajo la propiedad de Orlegi Sports, pone cifras a su aportación económica en los últimos años. Según expone, “desde 2018, el Real Sporting de Gijón ha realizado inversiones directas y consumos y gastos operativos dedicados al cuidado y mantenimiento de las diversas partes de El Molinón por un importe cercano a los 11 millones de euros”. Esa cantidad, añade, se ha destinado a “distintas actuaciones de mejora, adecuación y mantenimiento del recinto”. Dentro de ese montante, el Sporting desglosa 1,6 millones de euros en mejoras en infraestructuras del estadio, 1,1 millones en actualización tecnológica y sistemas de seguridad, 0,4 millones en adecuación de zonas de servicio y atención al aficionado y 7,8 millones en gastos estructurales, mantenimiento y operación anual del recinto. Para la entidad, estas actuaciones “reflejan el compromiso real del Club con el Estadio y con la experiencia de los miles de aficionados que lo visitan cada jornada”.

El comunicado también pone el acento en la repercusión económica que genera la actividad del Sporting en Gijón. El club asegura que “cada partido moviliza visitantes, actividad hotelera, restauración, comercio y servicios”, hasta el punto de definirse como “uno de los principales motores de la actividad social y económica de la ciudad y un importante elemento de proyección exterior para Gijón y Asturias”. Junto a la defensa de esa inversión, el Sporting introduce también uno de los puntos sensibles del escenario actual: la situación de los bajos comerciales del estadio. La entidad recuerda que “una inversión cercana a 7 millones de euros permitió la concesión, en principio, durante 40 años de los locales comerciales situados en los bajos del Estadio, con la posibilidad de prorrogar el acuerdo por otros 20 años”. Y añade que “aquella actuación, que ahora cumple quince años, vuelve a requerir intervenciones relevantes”. Ese argumento enlaza con la tesis que el club plantea en su comunicado: que el reto del estadio debe analizarse desde una perspectiva más amplia. De hecho, el Sporting sostiene que esta situación “pone de manifiesto que el reto de El Molinón debe abordarse con una visión más amplia y de largo plazo”.

Noticias relacionadas

En su cierre, el club reitera “su profundo respeto por las instituciones de la ciudad” y trasladan “su plena disposición a colaborar con el Ayuntamiento, con Molinón Espacio Urbano y con las distintas entidades implicadas” para definir “un modelo moderno, equilibrado y sostenible” que permita “proteger este legado y aprovechar todo su potencial para los próximos años”. La entidad rojiblanca insiste además en que “el objetivo debe ser construir una visión compartida de futuro” y señala que “el debate no debe centrarse en el pasado, sino en decidir juntos cómo queremos que sea El Molinón y qué papel puede desempeñar para Gijón en los próximos 30 ó 40 años”. Como remate, el Sporting subraya que “El Molinón no es solo el Estadio del Sporting; es uno de los grandes activos sociales, económicos y emocionales de la ciudad y la región”.