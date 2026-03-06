Los titulares de la rueda de prensa de Borja Jiménez antes del Sporting de Gijón-Andorra: el ascenso, la exigencia del entorno,....

Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón, compareció este viernes en la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo, en la previa del encuentro que el club rojiblanco disputa este domingo en Andorra. Estas son sus declaraciones.

Brian Oliván. “Es un tema de control de cargas.”

Perrin y Pablo García. “Están bien. Pablo tenía permiso y Perrin anda con un proceso febril”.

Andorra. “Lo cogemos en buen momento. Viene de hacer dos muy buenos partidos o incluso tres, perdieron en Almería pero fueron muy superiores. Tienen la capacidad de dominarte, con lo que eso conlleva porque tienes la opción de atacarles. Asume riesgos. Suelen hacer partidos abiertos y partidos de goles. Ya lo vimos aquí en El Molinón. Va a ser un partido muy abierto. Habrá goles y posibilidades para los dos equipos”.

Estilo de partido. “No variará nuestra forma de entender cómo tenemos que defender y atacar. Ellos intentarán dominar desde su 4-3-3. Ellos atacan, pero no hacen ataques largos sino que quieren ser verticales. Intentan que presiones. Buscaremos que el partido se asemeje al encuentro de ida. Ellos están en un buen momento. Todas las semanas hay matices para preparar al rival y esta también la hemos hecho. Owono puede hacer desplazamientos de 80 metros desde su área. El Andorra ha sabido reinventarse. En los últimos cinco años es el tercero o cuarto que está en Segunda”.

Djuka. “Estamos muy centrados en el trabajo. Sabemos que es una categoría muy igualada. Podemos ganar, perder o empatar. Tenemos que trabajar para ser cada día mejor. Es un deporte en el que se pierde y empata más que se gana. Hemos conseguido que las victorias no nos llenen de alegría y las derrotas no nos llenen de pesimismo”.

Momento del equipo. “No estamos en el top - en cuanto al nivel máximo del equipo- ni vamos a estar este año. Los proyectos no se construyen en seis meses ni se saca más rendimiento en nueve meses. Cada vez veo mejor al equipo. No estamos teniendo esa capacidad de ganar cuando somos superiores. No creo que vayamos a ver la mejor versión. Habrá algún día que demos un paso atrás, porque eso ocurre”.

El ascenso. “Nosotros también queremos subir. Para marcarnos el primer objetivo debemos cumplir el primero; que es pasar los cincuenta puntos. Nos quedan tres partidos para llegar a los cincuenta puntos. Entiendo a la afición y a la gente del club que quiere ascender. Han salido los límites salariales y está todo muy igualado. A nadie le sorprende que haya clubes con más límite que el nuestro, tenemos que tener humildad. ¿Presión? No me meto ninguna porque soy muy competitivo y quiero estar en Primera. Allá donde vaya quiero lo mejor. Presión no, esto es parte del deporte. Quiero ganar, pero en todo lo que hago. Siempre intento ser ganador. Es parte de mi ADN. Es parte de mi trabajo escuchar a la gente que quiere ganar y ascender”.

Pelea por el play-off. “Si los que descienden están abajo es una oportunidad y una alerta para que los que llevamos años en la categoría empecemos a ver que es más complejo. El Racing lleva tres años muy cerquita y este parece que es el definitivo. El Deportivo tiene una exigencia muy grande. Se ha metido el Castellón, que al principio quizá desde aquí no contábamos, pero si le preguntas a su presidente estoy seguro de que sí iba a meter directo. El Málaga. Y el Almería… qué decir del Almería porque antes de empezar la temporada dije los dos equipos que iban a ascender directos. A ver si acierto, cuando acabe el año os lo digo. Hay que pelearlo. Nuestro objetivo principal tiene que ser el de la mayoría. ¿Que es una buena oportunidad? Puede serlo; porque la mayoría de los equipos que han bajado están ahí abajo”.

¿Cuál es el objetivo sensato? “¿El objetivo sensato? En el que estamos. En los últimos años nos costó. Y en 10 años habría que mirar cuántas veces jugamos play-off. Tenemos que ser ambiciosos. Ir a ganar. Intentar tener ese ADN ganador. Eso tiene que estar grabado a fuego. Cada día ser mejores e intentar ganar”.

Noticias relacionadas

Calendario. “Después de estos tres partidos van a quedar seis o siete. A principios de abril van a quedar seis o siete partidos y ahí estará todo más definido. Ojalá cuando lleguemos a ese tramo ya tengamos los 50 puntos”.