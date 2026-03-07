Carles Manso: "El Sporting tiene una de las mejores plantillas para ascender"

Carles Manso, cabeza visible del cuerpo técnico del FC Andorra liderado por Gerard Piqué, elogió el momento de su equipo antes de recibir este domingo (16:15 horas) al Sporting. El técnico destacó que su plantilla "ha ganado en solidez con las dos últimas victorias". Los del Principado afrontan el encuentro con las bajas por lesión de Álex Calvo y Manu Nieto, además de Dani Villahermosa por acumulación de amarillas.

El entrenador egarense tuvo palabras de elogio para el conjunto rojiblanco de Borja Jiménez. "El Sporting tiene un gran potencial y tiene una de las mejores plantillas para ascender a Primera División. Si repasamos jugador por jugador no descubriré mucho… Tiene na Corredera, Gelabert, Dubasin, Otero… Todos podrían jugar en Primera, y la línea defensiva es de máximo nivel", señaló.

Pese a ello, dejó claro que su equipo mantendrá su idea. "Eso sí, nosotros no cambiaremos de filosofía sabiendo que tenemos que vigilar al potencial que ellos tienen. Tienen mucho ‘punch’ en ataque y cualquiera te puede decidir un partido. Es un equipo muy compacto y nos tendremos que centrar en lo que podemos controlar".

Manso también recordó el partido de la primera vuelta, disputado en El Molinón y que supuso el debut del actual cuerpo técnico del Andorra. "En Gijón debutamos nosotros y allí hicimos un buen juego, especialmente, en el primer tiempo y en el segundo sufrimos un poco más. Por desgracia empataron de penalti en el descuento", apuntó.

El técnico valoró el momento de su equipo tras las dos últimas victorias. "La semana ha sido más fácil que las anteriores con las dos victorias consecutivas y a ver si podemos conseguir ganar, nuevamente, en casa. La predisposición de todos ha sido excelente para intentar seguir en este buen momento".

También se refirió a la portería y a la titularidad reciente de Jesús Owono. "Tenemos mucha suerte con los porteros que tenemos. Elegimos en función de la propuesta del rival. Juegue quién juegue su rendimiento será magnífico. En estas dos últimas jornadas vimos que los rivales nos venían a buscar y necesitamos el buen desplazamiento en largo de Owono. Nos da riqueza a nuestro juego". n