Gijón se convierte en la capital de la inclusión con la jornada de LaLiga Genuine en Mareo

"Este fin de semana, Gijón es la capital de la inclusión en España". Con esa frase resumía ayer la jornada Clemente Villaverde, presidente de la Fundación de LaLiga, durante la presentación de la LaLiga Genuine en El Molinón que se comenzó a disputar ayer en Mareo y que concluirá hoy. Y lo cierto es que bastaba con pasear por los campos, las gradas o los alrededores para entender por qué.

"Vaya equipazos que tenemos aquí", comentaba David Guerra, vicepresidente del Sporting, nada más entrar en la sala para dar la bienvenida a todos los participantes. Equipos llegados de toda España, como el Real Madrid, la Real Sociedad, el Zaragoza y Huesca, pero también vecinos como el Oviedo, el Racing o Deportivo, compartieron una jornada donde el fútbol es importante, pero no es lo único.

En las gradas de Mareo animaba con entusiasmo Patricia Pérez, jugadora del Zaragoza. No estaba convocada y le tocaba ver el partido desde fuera, pero eso no le restó energías. "¡Aúpa Zaragoza!", gritaba mientras seguía el encuentro de los suyos. A su lado estaba su hermana Andrea, que contaba que habían llegado a Asturias el miércoles para aprovechar el viaje. "En Zaragoza era puente y decidimos venir antes. Para las familias esto es algo increíble", explicaba. Con el paso de los torneos, además, han ido creando vínculos que van más allá de los colores: "Hemos hecho un grupo increíble incluso con equipos contra los que jugamos".

También del Zaragoza estaba Mónica Ruiz, que destacaba entre el público con una llamativa peluca rizada azul. "Es la segunda vez que venimos", contaba entre risas.

La jornada también dejó historias de familia. Nerea de Carlos, socia del Deportivo, reconocía que ese día sus colores quedaban en segundo plano. "Hoy (por ayer) voy con la Real porque juega mi primo. Ante todo, la familia", decía. Para ella, el proyecto tiene un valor evidente: "Fomentan el deporte en una parte de la sociedad que de otra manera quizá no podría".

Ese mismo sentimiento lo compartía Fran de Carlos, padre de Eneko, jugador de la Real Sociedad Genuine. "La iniciativa es difícil de definir en pocas palabras", explicaba. "Tener la oportunidad de estar aquí es genial. Lo más importante es compartir antes que competir". Su hijo lleva ya ocho temporadas en el proyecto y, con 31 años, ha recorrido muchas ciudades gracias a la competición.

1.- Aficionados de la Real Sociedad, ayer, animando en la Escuela de Fútbol de Mareo. 2.- Parte de los hinchas del Zaragonza y del Huesca, juntos, a su llegada a las instalaciones de Mareo. 3.-Una acción del Sporting-Mirandés. 4.- Las plantillas del Rayo Vallecano y del Celta de Vigo se saludan antes de su partido. | FERNANDO RODRÍGUEZ / MARÍA RENDUELES

La familia Martínez llegaba desde A Coruña para ver jugar a su hijo Javier con el Deportivo Genuine. "Venimos en coche desde Coruña, acabamos de llegar", contaba su padre, Domingo Martínez, señalando orgulloso al campo. "Es el más guapo de todos, está ahí", decía entre risas. Su plan era sencillo: dormir en Gijón, asistir a los partidos de hoy y regresar a casa.

Para él, el valor del proyecto está claro: "Es una maravilla. Aquí aprenden tanto como en una clase en el colegio. Les da sentido de pertenencia, hacen deporte, defienden a su club… y el compañerismo que tienen es increíble".

En medio de los partidos, los abrazos y las fotos, muchos coincidían en la misma idea: la liga no solo es importante para los jugadores. También transforma a quienes les rodean. "Ellos nos enseñan mucho a nosotros", resumía Domingo Martínez mientras seguía el juego desde la banda.

Y viendo lo que ocurre en Mareo durante estos días, parece difícil llevarle la contraria.

Resultados de la jornada en Mareo

En lo deportivo, la jornada dejó varios resultados destacados. El Real Oviedo se llevó la victoria en el derbi del norte tras imponerse por 0-3 al Racing de Santander, mientras que la Real Sociedad ganó por 2-1 al Deportivo de La Coruña. El anfitrión, el Sporting, firmó un empate 2-2 frente al CD Mirandés.

