Las montañas de Jony: los amigos de Dubasin cuentan cómo era uno de los mayores talentos del Sporting

"Era una bestialidad". Así recuerdan a Jonathan Dubasin los que asistieron a los primeros pasos del delantero del Sporting. LA NUEVA ESPAÑA se desplaza hasta La Seu d’Urgell (Lérida), en pleno corazón del Pirineo catalán, para conocer los orígenes de Dubasin. Aquí, entre montañas, plazas tranquilas y campos modestos donde el fútbol se vive con naturalidad desde que uno aprende a correr, empezó todo para el jugador que hoy se ha convertido en una de las grandes referencias del Sporting. En estas calles no era Dubasin el atacante que marca diferencias en Segunda. Aquí era simplemente Jony o Jona, como le llamaban sus amigos cuando todavía era un niño tímido, siempre con un balón cerca y con una energía que ya entonces llamaba la atención de quienes lo veían jugar.

A pocos metros del campo Emili Vicente, uno de los lugares donde empezó a dar sus primeras patadas al balón, espera Manel Trenado, uno de los amigos que mejor recuerda aquel Dubasin de la infancia. Se conocieron cuando apenas levantaban un palmo del suelo: Jonathan tenía seis años y Manel cuatro. El fútbol fue el punto de encuentro. Primero en la Plaza del Carmen, donde los niños del barrio se juntaban para jugar durante horas, y después en la Escuela de Fútbol de Orgelia (EDFOR), donde comenzaron a compartir entrenamientos y partidos.

Trenado recuerda con claridad lo que ya entonces era evidente para todos los que lo veían. Dubasin destacaba en cualquier sitio y en cualquier posición. "Era el mejor", dice con naturalidad. "Se ponía de portero y era el mejor portero; se ponía de lateral y era el mejor lateral". La mezcla de físico, velocidad y competitividad sobresalía incluso entre niños. "Era muy rápido, muy fuerte y tenía un hambre de gol increíble. Era una animalada", explica.

Las tardes en la plaza o en el campo solían terminar de la misma manera: con Dubasin siendo el protagonista. Para su amigo, la sensación era clara incluso entonces. "Es de lejos el mejor jugador con el que jugué y del que más he aprendido", resume. Aquellos años también estuvieron cerca de abrirle muy pronto la puerta del fútbol de élite. El atacante llegó a superar unas pruebas con el Barcelona, pero la normativa existente entonces con jugadores jóvenes impidió que pudiera fichar y, poco después, una lesión en un brazo terminó por cerrar aquella posibilidad.

Aun así, el talento de aquel niño que todos conocían como Jony siguió creciendo en La Seu d’Urgell. En los campos de fútbol base de la zona donde empezó a desarrollar su juego, otro de los que lo vio evolucionar fue Antonio García Medel, entrenador de La Seu d’Urgell y una de las personas que mejor conoce el fútbol formativo de la ciudad.

García Medel recuerda a Dubasin como un niño que brillaba desde muy pequeño. "Destacaba mucho", explica. "Empezó en la Escuela de Fútbol de Orgelia y con seis o siete años metía seis o siete goles por partido". Sin embargo, lo que más le llamaba la atención no era solo la facilidad para marcar, sino la mentalidad que ya mostraba a esa edad.

"Era un chico muy callado, muy centrado", cuenta el técnico. Mientras otros compañeros vivían el fútbol con la natural despreocupación propia de la infancia, Dubasin mostraba una forma diferente de entender el deporte. "No era de fiestas ni de discotecas. Desde pequeño se tomaba el fútbol muy en serio. Ya era disciplinado", añade.

Para García Medel, esa manera de afrontar el fútbol terminó siendo una de las claves de su progresión. "Su trabajo, más que la calidad, es lo que ha hecho que esté donde está", señala. El entrenador reconoce que, aunque siempre destacó, no era sencillo imaginar que llegaría tan lejos en el fútbol profesional. "He conocido a chicos que metían más goles que él, pero Jonathan siempre fue más centrado".

Incluso ahora, cuando su nombre empieza a consolidarse en el fútbol profesional, su relación con La Seu sigue intacta. Cuando vuelve a casa, no es extraño verlo acercarse a los campos donde empezó todo. "Todavía viene al campo pequeño a entrenar", explica García Medel. Un gesto que define bien su manera de entender el fútbol. "Vive por y para el fútbol".

Hoy, aquel niño que creció entre las montañas de La Seu d’Urgell triunfa en el Sporting de Gijón, donde se ha ganado el corazón de la afición. Si aquí dejó huella siendo apenas un crío que destacaba entre todos, en Gijón se ha convertido en un ídolo para muchos seguidores rojiblancos.

Peregrinación rojiblanca

Hasta La Seu d’Urgell también se desplazaron estos días miembros de la Peña Sentimiento Rojiblanco, que hicieron parada en la ciudad antes de continuar su viaje hacia Andorra para acompañar al equipo en el partido que el Sporting disputa este domingo. Incluso hubo guiño para Duba, con Geli Joglar disfrazada de pingüino, en una clara referencia al mote futbolístico del delantero rojiblanco.

Su presidente, Xuacu Rodríguez, resume bien la sensación que existe entre los aficionados del Sporting. "Dubasin está demostrando desde el primer día que llegó ser un jugador que marca las diferencias, no solo en el equipo, sino en la categoría", explica. Para la afición, su fichaje fue uno de los movimientos importantes del club el pasado verano. "Por suerte el club hizo un esfuerzo importante para poder ficharlo".

Pero su impacto no se limita a lo que ocurre dentro del campo. Rodríguez destaca también su relación con la afición rojiblanca. "Es un crack fuera de la cancha. Siempre está muy atento con los aficionados que nos desplazamos miles de kilómetros para animar al equipo", afirma.

Por eso, para muchos seguidores del Sporting, Dubasin empieza a representar algo más que un futbolista decisivo. "Es un referente tanto como jugador como persona para las nuevas generaciones de sportinguistas".