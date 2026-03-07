La opinión de Josu Uribe sobre el Sporting: el Andorra, un rival inestable

EN IMÁGENES | El empate del Sporting ante el leganés en El Molinón / Juan Plaza

La jornada 29 de LaLiga Hypermotion llevará al Real Sporting de Gijón al Estadio Nacional de Andorra para enfrentarse al equipo del Principado.

Un conjunto muy inestable en su desarrollo futbolístico y en sus resultados, capaz de ganar a cualquiera y encadenar varias victorias consecutivas, pero también de perder ante cualquier rival y enlazar derrotas seguidas.

Esa irregularidad le ha llevado a lo largo de la competición a cambiar de entrenador y a vivir numerosos vaivenes clasificatorios: desde verse en una situación deportiva complicada hasta atravesar momentos muy positivos tanto en juego como en resultados.

Se trata de un proyecto con sello Barça en todo lo que respira. De la mano de Eder Sarabia y su propietario, Gerard Piqué, el club ha irrumpido en el fútbol profesional con mucha ambición y desparpajo, lo que lo convierte en un rival todavía más peligroso.

Con un técnico de la casa como Carles Manso han dado forma a un modelo de juego que puede gustar más o menos, pero que está perfectamente definido.

Es un modelo valiente y atrevido. Desde el primer balón buscan llevar la iniciativa tanto ofensiva como defensivamente y ser los protagonistas del partido. De hecho, es el equipo con mayor índice de posesión de balón, tanto en campo propio como en campo rival, y uno de los que presenta mayores porcentajes de control del juego.

Es un conjunto que te atrae con su salida de balón para que presiones muy arriba, pero hay que tener mucho cuidado: en cuanto encuentran espacio, buscan a sus hombres de ataque con enorme velocidad para correr al espacio.

También es un equipo que comete errores en zonas de salida de balón. El enorme riesgo que asumen en su juego puede llevarles al éxito o al fracaso en cada acción. Una auténtica lotería.

Es un conjunto con mucha personalidad con balón y que cree firmemente en lo que hace. No importa equivocarse: van a muerte con su idea futbolística.

Por ello será muy importante ajustar bien los espacios para trabajar la presión y tener claro el plan de partido cuando no tengas el balón: dónde y cuándo activar esa presión. Si eres capaz de hacerlo bien, puedes hacerles mucho daño en las transiciones ofensivas.

Será un partido en el que el rival tendrá probablemente más control del juego, pero si eres capaz de defender bien los espacios para evitar que combinen con comodidad y que corran, podrás meterles en muchos problemas.

El Andorra sufre cuando no tiene el balón, y especialmente cuando el rival consigue transitar con velocidad. Ahí los rojiblancos son especialistas.

Su estructura base responde al modelo Barça: un clásico 1-4-3-3 con laterales muy profundos, un pivote posicional y dos interiores con perfiles distintos para atacar y defender. A esto se suman tres atacantes muy móviles y veloces.

Cuando necesitan ir a por el partido, utilizan una segunda estructura: retiran a un centrocampista para introducir un atacante entre líneas que aporte juego más cerca del área.

Un dato importante relacionado con su modelo ofensivo es la cantidad de goles a favor que acumulan. Además, están muy repartidos entre varios jugadores ofensivos. Es un equipo que vive más del juego colectivo que de tener un par de futbolistas determinantes.

En el mercado de invierno incorporaron tres jugadores: el defensa Edgar González (Almería) y los atacantes Yeray Cabezón (Racing) y Cardona (UD Las Palmas).

En la línea defensiva destacan el joven central Gael Alonso, procedente de la cantera del Celta, y el lateral francés Carrique, también con pasado en el club gallego.

En el centro del campo, para mí cuentan con dos de los mejores jugadores de la categoría en manejo del juego y comprensión táctica: Molina y Villahermosa, este último además con seis goles en su cuenta.

En ataque destacan dos futbolistas de enorme talento: el coreano Minsu y el uruguayo Lautaro, jugadores explosivos, verticales y con gol, de esos que gusta ver sobre el terreno de juego.

Será un partido de los llamados "feos" en el fútbol: un estadio con poco público, una temperatura complicada y un rival que no es de los grandes de la categoría, pero que puede ser muy peligroso si le dejas llevar el partido a donde quiere.

El Real Sporting llega tras sumar solo una victoria en los últimos cinco partidos. Son números insuficientes para pelear por el play-off. Debe empezar a dar golpes encima de la mesa porque la distancia con las posiciones importantes es corta, pero las sensaciones y, sobre todo, la continuidad en el rendimiento no están siendo las deseadas.

Los rojiblancos necesitan encadenar resultados, algo que solo llegará mejorando la contundencia en las dos áreas, algo que hasta ahora no han logrado.

Viaje largo y escenario complicado, pero hay nivel en la plantilla para llevarse los tres puntos. Si se quiere estar arriba, hay que demostrarlo.

Al fútbol se juega con un balón: el que lo tiene manda y controla el juego… pero yo he ganado muchos partidos estando muy bien sin balón.

Quizá Andorra sea uno de ellos.

A disfrutar.