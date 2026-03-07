En los orígenes de Duba, el pichichi que creció en las montañas de los Pirineos y que llevó a Andorra a saltarse la norma: "Era diferente, destacaba mucho"

"Lo tuve en su primer año de juvenil. Destacaba mucho. Tenía algo diferente a nivel técnico a los demás jugadores". Eloy Casals recuerda bien a aquel joven alto y espigado adolescente que tanto ruido hizo en el fútbol formativo del Andorra. El actual goleador del Sporting –12 tantos en Liga– regresa ahora a sus orígenes convertido en uno de los nombres propios del conjunto rojiblanco esta temporada. Eloy Casals, actual seleccionador sub-21 de Andorra, fue uno de los técnicos que dirigió a Jonathan Dubasin durante la etapa formativa de este en el club del Principado. A Duba lo tuvo en su primer año como juvenil. "Estuvo cuatro o cinco años en nuestra estructura y subía bastante el nivel del grupo", explica el técnico andorrano, que todavía guarda memoria de aquel joven atacante que empezaba a llamar la atención.

El potencial de aquel chaval era tan notable que la Federación de Andorra se saltó la norma: Duba nació en La Seu d’Urgell –una localidad pirenaica de algo más de 13.000 habitantes situada en la provincia de Lleida y a apenas veinte minutos en coche del Principado–, pero su nivel llevó a los técnicos del Principado a incluirle como si fuese andorrano. Las montañas del Pirineo que rodean la frontera entre Cataluña y Andorra fueron el primer escenario de su carrera, el lugar donde empezó a jugar al fútbol. Duba se forjó en las montañas. Sus primeros pasos llegaron en el fútbol de Seu d’Urgell antes de incorporarse con apenas seis años a la EDFOR de La Seu d’Urgell, el principal club formativo de la localidad. Allí comenzó a destacar dentro del fútbol base de la zona y su progresión fue rápida. Pasó también por la selección de Lleida, lo que reforzó su presencia entre los jóvenes talentos de la provincia.

Con 12 años dio un salto importante al fichar por el Andorra, donde continuó su formación en las categorías cadete y juvenil. Aquellos años fueron importantes en su desarrollo como futbolista. "Ya pintaba bien", recuerda Casals al hablar de aquel joven atacante. El técnico destaca que desde muy pronto sobresalían sus condiciones físicas y técnicas, algo que ya lo diferenciaba dentro de su generación. "Se le veían cosas diferentes", apuntan. El actual seleccionador sub-21 de Andorra también guarda alguna anécdota de aquella etapa. Dubasin compaginaba el fútbol con torneos de fútbol sala que disputaba en su ciudad natal. "Recuerdo que cuando lo entrené jugaba torneos de fútbol sala en La Seu d’Urgell. Al principio no me gustaba demasiado, pensaba: “a ver si se va a enfadar”, pero creo que fue una decisión acertada", explica. Con el tiempo, Casals entendió que aquella experiencia también formaba parte del aprendizaje del jugador. "Eso le ayudó en sus habilidades. Al final jugaba en la calle, y fue mejor eso que hacer otras cosas que no tienen nada que ver con el deporte", recuerda. Tras su etapa en el Andorra, Dubasin dio el salto al Atlètic Segre, uno de los clubes de base más potentes de la provincia de Lleida, continuando así un camino que lo acabaría llevando años después al fútbol profesional.