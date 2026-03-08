Borja Jiménez, autocrítico tras la derrota en Andorra: "Pensar ahora mismo en play-off no tiene sentido"

El Sporting cayó derrotado en el último suspiro en Andorra y se fue de vacío (1-0). Al término del encuentro, el técnico rojiblanco valoró el encuentro de los suyos en zona de prensa, donde el único medio desplazado fue LA NUEVA ESPAÑA.

Valoración. "No hemos tenido la capacidad de adelantarnos pese a alguna situación muy clara y en la segunda parte lo hemos tenido bastante controlado. No hay ninguna acción de tiro del Andorra, pero no hemos estado acertados en la toma de decisiones y en las transiciones. Hemos tenido la mala suerte al final".

El estado de Rubén Yáñez. "Es el abductor. En el calentamiento se le ha ido cargando y en la primera acción se ha hecho daño, pero no hay nada estimado".

La dinámica, inquietante. "Nos indica un poco dónde estamos y el nivel que estamos dando las últimas semanas. Llevamos cuatro partidos sin ganar, nos hemos estabilizado en esos diez primeros, aunque igual hoy caemos, pero creo que es el sitio donde llevamos todo el año. Nuestro objetivo tienen que ser los 50 puntos, conseguirlos cuanto antes para no pasar apuros. Ojalá los consigamos pronto y podamos aspirar a un poco más, pero pensar ahora en el play-off, que está cinco o seis puntos, no tiene sentido. La realidad a día de hoy es otra".

La afición. "A nuestra gente no podemos decirle nada. Le tenemos que dar nosotros a ellos, pero nuestro nivel estas últimas cuatro semanas es el que es y no estamos teniendo esa capacidad de engancharnos arriba. Todavía estamos lejos. Nuestra afición está muy por encima de lo que estamos haciendo".

La parcela ofensiva. "No podemos cargar toda la resopoinsabilidad en ellos. Son los que han aportado un gran número de goles a este equipo. Quizá no estamos en ese momento de acierto de esos jugadores más determinantes y por eso no estamos ganando".

La expectativa de estar arriba. "Tiene que ser así. Nuestra gente y nosotros somos ambiciosos, al acabar el año veremos dónde estamos y si hemos tenido esa capacidad de cumplirlo y analizar el porqué y quiénes son los responsables, el entrenador el primero. Todo el mundo quiere estar arriba pero hay 14 equipos en la misma situación y todos los años solo entran seis y suben tres".