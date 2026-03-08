Se descarta una lesión grave de Yáñez, que se hará pruebas este martes

Además de la derrota en el último suspiro, el Sporting se fue de Andorra pendiente del estado de uno de sus baluartes. A los seis minutos de encuentro, Rubén Yáñez tuvo que pedir el cambio tras una brillante acción en la que evitó el tanto rival, pero se lesionó. El meta hizo un mal gesto y se marchó del terreno entre lágrimas, pero, a falta de los exámenes médicos, se descarta una lesión de gravedad. Será el próximo martes, ya en Gijón, cuando el meta se someta a las pertinentes pruebas que determinarán el estado de su lesión.

"En el calentamiento se le ha ido cargando el abductor y en la primera acción se ha hecho daño, pero no hay nada estimado", dijo Borja Jiménez en la rueda de prensa. Yáñez, con su mujer e hijo en las gradas del estadio, se fue cabizbajo tras sabotear un disparo a bocajarro de Cerdá después de una gran acción de Domenech por el costado izquierdo. En su lugar entró Christian Joel, que debutó en liga esta temporada, pero que no pudo evitar la portería a cero en la última acción del partido.