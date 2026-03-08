A por un salto de categoría: el posible once del Sporting para medirse al Andorra

El Sporting busca este domingo dar (16:15 horas, Movistar +) en el Estadi Nacional de Andorra ese salto de categoría que le permita, al fin, coger velocidad para auparse entre los mejores y, a la vez, dejar esa marcada irregularidad que le condiciona, sobre todo a domicilio. El equipo de Borja Jiménez llega al Principado andorrano en un momento de estancamiento, después de enlazar tres empates consecutivos que le han hecho perder comba con los puestos del play-off.

La victoria se antoja necesaria para que la brecha no se acentúe. La dinámica, en cualquier caso, no angustia en el seno de Mareo, sabedores de que el equipo no emite señales alarmantes, capaz de dominar y anular al Club Deportivo Leganés en El Molinón y de competir tú a tú en cada escenario y partido, pero víctima de su irregularidad en las áreas e incapacidad para sobrevivir en los días menos lúcidos de sus mejores jugadores.

Tampoco asfixia el panorama ya que todavía quedan muchas jornadas por delante. Pero el desfile de los puntos que se han escapado sí comienza a estrechar el margen para demostrar que este proyecto, corregido y mejorado en enero pero aún excesivamente dependiente de su triángulo ofensivo, ahora en horas bajas, tiene capacidad de pelear el ascenso, aunque sea por la vía larga. El rival no es nada sencillo y obligará a los asturianos a un ejercicio de concentración notable para contener su vocación ofensiva. El Andorra se ha levantado, y de qué manera, con Carles Manso, capaz de golear en El Arcángel (1-4) al Córdoba y de merecer ganar a todo un Almería. Equipo que se entiende a partir del balón, ha demostrado una enorme personalidad para zarandear a los más altos presupuestos de la categoría gracias a un estilo de juego digno de admirar y descaradamente ofensivo, aunque en ocasiones emita síntomas de irregularidad y vulnerabilidad en su área. El escenario tensa a Borja Jiménez, sabedor de que no mantener la defensa a raya le ha costado varios disgustos esta campaña.

La enfermería tampoco da tregua a un equipo que lleva todo el curso compitiendo con las vitaminas justas en la zaga. La sanción de Pablo Vázquez, que cumple ciclo de tarjetas, obliga al abulense a la enésima revisión y a tirar de Diego como central en un movimiento que empuja de nuevo a Oliván al once.

La fotografía de la defensa es preocupante: Perrin lleva días con molestias, mientras que a Cuenca aún le faltan dos semanas para estar al 100%. Ante este panorama, Borja cierra filas con la pareja Curbelo- Diego y, a la vez, sopesa recuperar a Corredera como falso extremo para añadir cemento a la medular con la presencia de Bernal junto a Manu Rodríguez.

Nada está aún escrito, porque durante la semana muchas han sido las pruebas en las que se ha trabajado para contener la movilidad del frente andorrano. Los movimientos podrían devolver el 4-4-2 y propiciar que se ubiquen juntos arriba Dubasin y Otero. Gelabert, mientras, actuaría en la derecha. Pero todo dependerá del rol de Corredera, que aún se debatía el sábado.

Irarragorri, de regreso a Estados Unidos

La delegación del club rojiblanco en Andorra contará con José Riestra como primer ejecutivo. Alejandro Irarragorri regresó a Estados Unidos y no podrá respaldar al equipo rojiblanco en el Estadi Nacional.