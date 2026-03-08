Estas son las notas del Sporting de Gijón: muchos suspensos y ningún notable ni sobresaliente en la derrota en Andorra
El equipo rojiblanco cuajó un mal partido en el Estadio Nacional
El Sporting de Gijón cayó con todo el equipo en el Estadio Nacional de Andorra. La derrota (1-0) llegó cuando el equipo gijonés pareció abrazarse a un empate que jamás mereció conseguir.
A continuación, las notas del partido:
EL MEJOR: CHRISTIAN JOEL – APROBADO
Después de tiempo sin participar y sin apenas calentar, salvó un balón de gol claro y estuvo muy atento. Nada pudo hacer en el gol, donde tuvo mala suerte.
YÁÑEZ – SIN CALIFICAR
Estuvo apenas cinco minutos en el campo. Salvó un gol.
ROSAS – APROBADO
Relevado por Kevin justo cuando había hecho una gran jugada en ataque. Cumplió.
CURBELO – SUSPENSO
Muy precipitado. Cometió errores para anticiparse. Mal partido.
DIEGO – APROBADO
Correcto, no cometió errores groseros.
OLIVÁN – APROBADO
De menos a más. Cumplió en defensa, aunque apenas subió.
CORREDERA – APROBADO
De lo mejor del equipo. Peleó, como siempre, y dejó un buen pase a Queipo en el primer acto.
MANU R. – APROBADO
Creció con el paso de los minutos, sobre todo con balón, aunque le falta más mordiente para ser más decisivo y presencia en los duelos.
GELABERT – SUSPENSO
Para su nivel, muy lejos de lo que puede aportar. Demasiado escorado, le costó entrar.
QUEIPO – SUSPENSO
Tuvo una acción bastante clara en el primer tiempo y definió mal. Poco más.
OTERO – SUSPENSO
Como Gelabert, tampoco ofreció su mejor nivel. Da señales de cansancio físico.
DUBASIN – APROBADO
Lo intentó, pero no tuvo inspiración. Pequeño bache.
También jugaron
BERNAL – SUSPENSO
Tuvo la mala suerte del gol.
GASPAR – APROBADO
Sin mucho tiempo.
SMITH – APROBADO
Apenas pudo aparecer.
KEVIN – APROBADO
Aportó en defensa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la capital
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado