Estas son las notas del Sporting de Gijón: muchos suspensos y ningún notable ni sobresaliente en la derrota en Andorra

El Sporting de Gijón cayó con todo el equipo en el Estadio Nacional de Andorra. La derrota (1-0) llegó cuando el equipo gijonés pareció abrazarse a un empate que jamás mereció conseguir.

A continuación, las notas del partido:

EL MEJOR: CHRISTIAN JOEL – APROBADO

Después de tiempo sin participar y sin apenas calentar, salvó un balón de gol claro y estuvo muy atento. Nada pudo hacer en el gol, donde tuvo mala suerte.

YÁÑEZ – SIN CALIFICAR

Estuvo apenas cinco minutos en el campo. Salvó un gol.

ROSAS – APROBADO

Relevado por Kevin justo cuando había hecho una gran jugada en ataque. Cumplió.

CURBELO – SUSPENSO

Muy precipitado. Cometió errores para anticiparse. Mal partido.

DIEGO – APROBADO

Correcto, no cometió errores groseros.

OLIVÁN – APROBADO

De menos a más. Cumplió en defensa, aunque apenas subió.

CORREDERA – APROBADO

De lo mejor del equipo. Peleó, como siempre, y dejó un buen pase a Queipo en el primer acto.

MANU R. – APROBADO

Creció con el paso de los minutos, sobre todo con balón, aunque le falta más mordiente para ser más decisivo y presencia en los duelos.

GELABERT – SUSPENSO

Para su nivel, muy lejos de lo que puede aportar. Demasiado escorado, le costó entrar.

QUEIPO – SUSPENSO

Tuvo una acción bastante clara en el primer tiempo y definió mal. Poco más.

OTERO – SUSPENSO

Como Gelabert, tampoco ofreció su mejor nivel. Da señales de cansancio físico.

DUBASIN – APROBADO

Lo intentó, pero no tuvo inspiración. Pequeño bache.

También jugaron

BERNAL – SUSPENSO

Tuvo la mala suerte del gol.

GASPAR – APROBADO

Sin mucho tiempo.

SMITH – APROBADO

Apenas pudo aparecer.

KEVIN – APROBADO

Aportó en defensa.