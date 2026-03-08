Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Estas son las notas del Sporting de Gijón: muchos suspensos y ningún notable ni sobresaliente en la derrota en Andorra

El equipo rojiblanco cuajó un mal partido en el Estadio Nacional

En imágenes: las fotos del partido entre el Andorra y el Sporting de Gijón

En imágenes: las fotos del partido entre el Andorra y el Sporting de Gijón / Factoría 9

Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

El Sporting de Gijón cayó con todo el equipo en el Estadio Nacional de Andorra. La derrota (1-0) llegó cuando el equipo gijonés pareció abrazarse a un empate que jamás mereció conseguir.

A continuación, las notas del partido:

EL MEJOR: CHRISTIAN JOEL – APROBADO

Después de tiempo sin participar y sin apenas calentar, salvó un balón de gol claro y estuvo muy atento. Nada pudo hacer en el gol, donde tuvo mala suerte.

YÁÑEZ – SIN CALIFICAR

Estuvo apenas cinco minutos en el campo. Salvó un gol.

ROSAS – APROBADO

Relevado por Kevin justo cuando había hecho una gran jugada en ataque. Cumplió.

CURBELO – SUSPENSO

Muy precipitado. Cometió errores para anticiparse. Mal partido.

DIEGO – APROBADO

Correcto, no cometió errores groseros.

OLIVÁN – APROBADO

De menos a más. Cumplió en defensa, aunque apenas subió.

CORREDERA – APROBADO

De lo mejor del equipo. Peleó, como siempre, y dejó un buen pase a Queipo en el primer acto.

MANU R. – APROBADO

Creció con el paso de los minutos, sobre todo con balón, aunque le falta más mordiente para ser más decisivo y presencia en los duelos.

GELABERT – SUSPENSO

Para su nivel, muy lejos de lo que puede aportar. Demasiado escorado, le costó entrar.

QUEIPO – SUSPENSO

Tuvo una acción bastante clara en el primer tiempo y definió mal. Poco más.

OTERO – SUSPENSO

Como Gelabert, tampoco ofreció su mejor nivel. Da señales de cansancio físico.

DUBASIN – APROBADO

Lo intentó, pero no tuvo inspiración. Pequeño bache.

También jugaron

BERNAL – SUSPENSO

Tuvo la mala suerte del gol.

GASPAR – APROBADO

Sin mucho tiempo.

SMITH – APROBADO

Apenas pudo aparecer.

KEVIN – APROBADO

Noticias relacionadas

Aportó en defensa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  3. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  4. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
  5. La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
  6. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la capital
  7. Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
  8. Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado

VÍDEO: La gente invade las calles de Gijón para tostarse al sol de invierno

Delfi Brea y Gemma Triay repiten corona en el Palacio de La Guía: así fue la final femenina del Gijón Premier Pádel

Delfi Brea y Gemma Triay repiten corona en el Palacio de La Guía: así fue la final femenina del Gijón Premier Pádel

Estas son las notas del Sporting de Gijón: muchos suspensos y ningún notable ni sobresaliente en la derrota en Andorra

Estas son las notas del Sporting de Gijón: muchos suspensos y ningún notable ni sobresaliente en la derrota en Andorra

VÍDEO: Reportaje sobre mujeres maquinistas en el Museo del Ferrocarril de Gijón por el 8M

VÍDEO: Reportaje sobre mujeres maquinistas en el Museo del Ferrocarril de Gijón por el 8M

Hacer una casa en el Asturásico

Tercer día de búsqueda, sin éxito, de la mujer que cayó al río en San Martín: los equipos de rescate rastrearon hasta Las Caldas, en Oviedo

Tercer día de búsqueda, sin éxito, de la mujer que cayó al río en San Martín: los equipos de rescate rastrearon hasta Las Caldas, en Oviedo

VÍDEO: Gijón se vuelca con el traslado de la Piedad desde la iglesia de San José a San Pedro

VÍDEO: Gijón se vuelca con el traslado de la Piedad desde la iglesia de San José a San Pedro

Ángela Banzas, escritora: «Solo en el silencio podemos escucharnos, reflexionar, encontrar esperanza y dar sentido a la vida»

Tracking Pixel Contents