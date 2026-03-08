El técnico del Andorra, Carles Manso, sobre el Sporting: “Nos han creado situaciones complicadas”

Al término del encuentro, el técnico del Andorra, Carles Manso, valoró el agónico triunfo de los suyos ante el Sporting y se mostró satisfecho con los tres puntos.

Valoración del partido. “Hoy el rival nos creó situaciones complicadas porque era bastante reactivo. En la primera parte fuimos mucho más dominantes y al inicio de la segunda nos costó un poco durante los primeros 15 minutos, en los que no tuvimos el control que esperábamos. Pero nos encontramos en un punto de madurez y de solidez que es digno de mención. Es la primera vez que el Andorra consigue tres victorias en Segunda y hay que felicitar a todas las personas que están involucradas en este proyecto. El equilibrio defensivo ha sido positivo y en las situaciones a balón parado el equipo ha estado muy serio”.

El gol. “Es cierto que el gol viene de rebote y que hay un poco de suerte, pero tuvimos 22 tiros en total, ocho o nueve a puerta. Eso nos hace muy felices, pero este impulso tenemos que continuarlo en Granada para asegurar la permanencia lo antes posible y poner al Andorra donde creemos que tiene que estar”.

La evolución del equipo. “Es un equipo muy joven y nuestro techo no está aquí. Si la liga fuese un poco más larga, nuestro rendimiento y la forma de jugar el equipo mejoraría, pero para eso están los procesos y el trabajo diario. En el vestuario hay muy pocas dudas y esta victoria refuerza lo que estábamos haciendo”.

La permanencia. “Nos quedan 12 puntos para llegar a los 50 que son los que realmente hay que conseguir. No nos podemos conformar con los 38 que tenemos ahora y hay que trabajar sobre esta victoria para seguir mejorando. El campo

La importancia de jugar como local. “Son absolutamente vitales, esenciales para nosotros. La gente ha estado muy animado y han venido con ganas de ver fútbol. Nos han animado en los momentos que más lo necesitábamos y esperamos lograr esa consistencia para que la gente venga feliz”.