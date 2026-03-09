La opinión de Josu Uribe sobre el momento del Sporting: Derrota dolorosa, pero justa

La jornada 29 de LaLiga Hypermotion llevó al Real Sporting a cosechar una derrota en el último suspiro del partido en el Estadio Nacional ante un Andorra muy superior en su propuesta de juego y en el desarrollo del encuentro, pero sobre todo muy superior en el hambre y la ambición por conseguir los tres puntos.

No creo mucho en toda la tecnología que acompaña hoy en día al fútbol profesional. Es muy necesaria, pero siempre sabiendo analizarla en su justa medida. Los datos de distancias recorridas o de intensidades individuales deben interpretarse con cuidado.

Cada posición en el campo y cada futbolista tienen sus particularidades, y hay que saber aplicarlas. Hay jugadores que para realizar un gran trabajo no necesitan recorrer muchos kilómetros y, en cambio, otros necesitan reventar los GPS para poder aportar al funcionamiento del equipo. Cosas de fútbol, amigos.

Pero los datos del partido son muy significativos: un 70 % de posesión local y, además, con control real del juego y del encuentro para hacer daño en campo contrario, con mucha verticalidad. Esa sí es la posesión verdadera: la que atrae al rival y luego lo rompe con profundidad.

Un equipo local con más de 20 disparos a portería y nueve lanzamientos de esquina, frente a un equipo visitante sin ningún disparo a gol y ni un solo saque de esquina en los noventa minutos.

Los datos deben analizarse conjuntamente con las sensaciones y con el desarrollo del juego, con lo que pasa en el verde, pero a veces son muy significativos.

Un Andorra con su modelo de juego habitual, con un enorme trabajo de sus laterales, Carrique y Vila, en la parcela defensiva, un control absoluto del partido por parte de sus tres centrocampistas interiores —Doménech, Molina y Le Normand— y tres auténticas balas arriba como Lautaro, Minsu y Cerdà. Un Real Sporting con la inclusión de Diego en el centro de la defensa junto a Manu, y con Álex en la sala de máquinas para llevar a Queipo a la izquierda y a Gelabert a la derecha, buscando dos puntas claros con Otero y Dubasin.

Un equipo rojiblanco que siempre estuvo incómodo y a merced del rival, que incluso en los primeros cinco minutos ya había concedido dos ocasiones claras al equipo local.

Un Real Sporting incapaz de llevar a cabo su plan de robar lo más alto posible y transitar a la espalda del rival, e incapaz también de controlar el partido mediante la posesión para incomodar a un rival que cuando no tiene el balón baja mucho sus prestaciones.

La incorporación de Queipo en la izquierda, casi como lateral cuando el equipo estaba en fase defensiva para formar una línea de cinco, lo que hizo fue permitir al Andorra hundir a los rojiblancos e impedirles recuperar lejos de su área. Además, se generaron dos auténticas autopistas tanto en la derecha como en la izquierda para los laterales andorranos, teniendo en cuenta que Gelabert, también jugando fuera de su posición, tuvo que perseguir a Vila en esa zona.

La utilización de dos puntas cuando no eres dueño del balón ni controlas el juego te limita mucho, porque al final, en un bloque muy bajo, dejas muchos espacios por dentro y por fuera. Y si el rival disfruta jugando en esas zonas, te va a castigar.

No quiero ser reiterativo con la posición de Gelabert. Es cierto que un jugador puede desempeñarse en muchas posiciones, sobre todo si es bueno e inteligente como él.

Pero también es cierto que cuando tienes al mejor jugador de la Liga en una posición concreta y que, cuando juega en su sitio, tanto él como el equipo elevan enormemente su rendimiento, lo normal es aprovecharlo ahí. Es un especialista en buscar superioridades interiores y en conducir para generar ventajas, algo que jugando por fuera le cuesta más demostrar.

Las sustituciones de Bernal, Kevin, Gaspar o Justin no modificaron en absoluto el rendimiento del equipo ni el desarrollo del partido.

El Andorra se sintió amenazado en un par de situaciones en la segunda mitad, pero siguió siendo un equipo muy fiable con balón, muy vertical en los metros finales y, sobre todo, un equipo que sabe a qué juega y cree firmemente en ello.

Derrota dolorosa por el momento del partido, pero derrota muy justa y que debe servir como punto de reflexión para el equipo.

Ni los resultados —una victoria en cinco partidos— ni las sensaciones del equipo son las mejores. Con un calendario muy exigente en estas cuatro jornadas ante verdaderos aspirantes al ascenso de categoría, veremos si el equipo da un paso adelante y es capaz de competir como lo hizo ayer el conjunto andorrano: con mucho fútbol y mucha hambre de éxito.

Si el objetivo son los cincuenta puntos, creo que se va por el camino correcto: 42 puntos conseguidos y 36 en juego. No debería haber problemas para cerrarlos sin excesiva dificultad.

Pero yo creo que un equipo que esta temporada ha pagado dos de los traspasos más importantes de la categoría como Gelabert y Dubasin, con casi cincuenta años en Primera División y con una de las mayores masas sociales de la categoría, debe tener expectativas mayores.

Es cierto que la historia está para leerla y estudiarla, y que donde hay que hablar es en el verde. También es cierto que hoy el fútbol es diferente y que hay muchos proyectos importantes.

Pero también es verdad que hay aficiones y clubes que tienen una enorme presión mediática y una mayor exigencia. Hay clubes que ofrecen salarios más grandes y mejores condiciones de trabajo. Tienes una enorme presión, pero también una enorme ventaja en otros aspectos respecto a muchos rivales.

El trabajo de Borja Jiménez y su staff es bueno, y creo que es un buen técnico. Pero también creo que el Real Sporting de Gijón no puede tener como objetivo únicamente los 50 puntos en LaLiga Hypermotion.

Con el cambio de técnico creo que la propiedad no buscaba solo eso, sino dar al proyecto un empujón importante para que, por plantilla y por club, pudiera pelear realmente por ese play-off de ascenso.

La presión siempre es buena. Tener que ganar y ganar te obliga a estar siempre en alerta. Si te acomodas a una exigencia media o baja, tu cerebro también se acomoda.

Son cosas que me enseñó mi profesión. Tuve sitios donde se podía hablar de los 50 puntos, pero otros donde era inviable hacerlo. Lugares donde conviví con una presión muy difícil y otros mucho más tranquilos. Cosas de fútbol, amigos.

Domingo, a ganar al CD Castellón. Y como decía el gran Miguel Montes… cuando gana el primer equipo todo está bien, pero cuando pierde… Insisto, cosas de fútbol.