El portero del Sporting, Rubén Yáñez, se pronuncia sobre su posible lesión: "Me preocupa por el momento de la temporada"

Rubén Yáñez (32 años, Lloret de Mar, Girona) atendió a LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano desplazado a Andorra, nada más terminar el encuentro del Sporting ante el equipo del Principado. El capitán rojiblanco se retiró lesionado tras una acción en la primera parte, lo que encendió todas las alarmas. El guardameta explicó que sintió molestias en el aductor y prefirió no arriesgar. A la espera de pruebas médicas, confía en que no sea nada grave a la vez que analiza el momento del equipo y el debate sobre los objetivos de la temporada.

Dio un gran susto tras retirarse lesionado a los cinco minutos del partido ante el Andorra. ¿Cómo se encuentra y qué es lo primero que le han dicho en las exploraciones?

Veremos. Espero que no sea nada. Este martes me realizan pruebas. Ya había notado alguna molestia en el calentamiento, había pegado un par de golpes y me tiraba… En la acción de la parada ya noté algo de dolor en el aductor. Entonces es cuando considero que no puedo seguir compitiendo.

En este momento de la temporada, con la campaña avanzada y con todo lo que se juega el equipo, ¿le preocupa especialmente su lesión?

Sí, preocupa, pero menos si es algo muscular. Las lesiones musculares se recuperan rápido. Espero volver cuanto antes. Primero hay que esperar a ver qué es lo que sale (en las pruebas que está previsto que se le realicen) y a partir de ahí trabajar para recuperarme. Por el momento de la campaña preocupa. Espero que no sea importante. Por mi cabeza solo está recuperarme para volver.

En la grada del campo del Andorra estaban su mujer y su hijo. Pudo hablar con ellos e imagino que le trasladaron su apoyo. Ahora le toca el turno a Christian Joel, que dio la cara cuando le tocó entrar como suplente. ¿Cómo valora el nivel que está dando y lo que puede aportar el segundo portero?

Sí, estaban apoyándome. Ahora es el momento de él (Christian Joel). Se trata de sumar todos juntos. Ya sabemos que la temporada es muy larga y necesitamos de todos, por eso hay que estar siempre preparado para ello.

¿Qué expectativas tiene el equipo en este momento de la temporada? Se había acercado mucho al play-off y ahora vuelve a distanciarse después de tres empates y una derrota en los últimos cuatro partidos. ¿Qué reflexión se hace desde dentro del vestuario?

Al grupo le afectan los resultados… Pero ahora lo que nos queda es levantar la cabeza, seguir remando y darlo todo hasta el final de temporada.

Borja Jiménez recalcó que el primer objetivo es la permanencia: conseguir los 50 puntos. En el entorno existe siempre esa presión con el play-off y pelear por el ascenso. ¿Qué mensaje o qué objetivos se marca el vestuario?

Estoy de acuerdo con el entrenador en que el primer paso es la permanencia. Una vez conseguida la permanencia estás más cerca de poder mirar por el play-off. El objetivo para nosotros tiene que ser ir paso a paso. Ese va a ser el camino.

¿Qué motivos detecta el equipo a nivel interno para explicar este bache de resultados?

Creo que el equipo está compitiendo en todos los partidos. Lo que está faltando es un poco más de acierto en las áreas. Veníamos de encajar bastante y de meter, y ahora venimos de no encajar nada y no meter nada. Lo que nos está marcando es eso, el acierto en las áreas. Considero que se está haciendo un buen trabajo, el equipo plantea bien los partidos, pero al final lo que decide es eso: estar acertados.

Sobre el eterno debate del objetivo. ¿El mensaje para la afición es que el equipo no se conforma solo con la permanencia y aspira también al play-off? Quizá pueda parecer un mensaje muy conformista.

Está claro que todos los equipos y todos los jugadores queremos ascender, eso es innegable. Sí que es verdad que el Sporting es un club en el cual te exiges más responsabilidad. El primer objetivo para todos los equipos y también para nosotros es la permanencia. Una vez que se consiga, sumar puntos y a partir de ahí vamos a intentar conseguir lo máximo. Ese es el camino a seguir y vamos a pelear hasta el final. Que la gente no dude de ello. Este equipo va a pelear hasta el último día.