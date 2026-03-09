El Sporting, fragilidad e inconsistencia en el peor momento: las claves de la mala racha rojiblanca

El Sporting llega a uno de los momentos más exigentes de la temporada tras una dinámica reciente que vuelve a dejar señales de fragilidad e inconsistencia. El equipo rojiblanco, que había reaccionado tras la llegada de Borja Jiménez, experimenta ahora un retroceso: ha sumado tres puntos de doce en los últimos cuatro partidos.

El balance del entrenador abulense, que atraviesa su primer momento complicado al frente del banquillo rojiblanco, continúa arrojando más luces que sombras: promedia 1,63 puntos por partido, frente a los 1,12 de la etapa de Asier Garitano. Sin embargo, el paso de las jornadas ha frenado esa ascensión que llegó a situar al Sporting a un paso del play-off y ha vuelto a abrir dudas tanto en el rendimiento del grupo como en la composición de la plantilla.

El debate vuelve a estar abierto en el entorno: ¿se le puede exigir a este equipo pelear por el play-off? O, por el contrario, ¿debe naturalizarse que la entidad se vea abocada a deambular otra campaña más por la zona media de una categoría en la que lleva casi una década atrapado? El mensaje que han ido trasladando los ejecutivos del club apunta a rebajar esa presión y a recordar la dureza de la temporada. El propio Alejandro Irarragorri, propietario del Sporting, evitó situar el ascenso como primer objetivo durante la presentación de la cafetería Mareo Sports Bar.

El más cauto en ese discurso ha sido también quien más ha tenido que explicarlo públicamente: Borja Jiménez. El técnico ha insistido en varias comparecencias en aterrizar el mensaje, algo que en un primer momento se interpretó como una forma de proteger al grupo y competir desde un perfil bajo. Sin embargo, tras el empate en Andorra el entrenador volvió a insistir en esa idea y recalcó que el objetivo ahora mismo es la salvación. Estas son algunas de las claves de la situación del Sporting.

Bajón en los resultados

El equipo rojiblanco ha sumado tres puntos de los últimos dos, con tres empates y una derrota, la sufrida el domingo en Andorra (1-0) en las cuatro últimas jornadas. En ese periodo, el Sporting ha marcado tres goles. Además, suma una victoria en los últimos seis partidos y encadena cuatro encuentros sin ganar, el peor momento desde la llegada de Borja Jiménez.El partido de Andorra deja datos preocupantes.

El 1-0 en Andorra dejó registros poco habituales esta temporada. El Sporting no realizó ningún tiro a puerta, algo que no había ocurrido en lo que va de curso. El último precedente se remonta al 24 de septiembre de 2024 ante el Racing de Santander. Además, el equipo rojiblanco firmó tres tiros en total, su peor registro de la temporada junto al partido ante Las Palmas del 2 de noviembre. Para encontrar un dato peor hay que remontarse al 5 de mayo de 2024 ante el Espanyol, cuando el equipo se quedó en dos disparos. La posesión también fue baja: 33,7 %, la quinta cifra más baja de la temporada.

Irregularidad de los jugadores diferenciales

Buena parte del peso ofensivo del Sporting esta temporada se concentra en Jonathan Dubasin, Juan Otero y César Gelabert, tres futbolistas que han sido determinantes. Entre los tres suman 27 goles —12 de Dubasin, 8 de Otero y 7 de Gelabert—, lo que refleja hasta qué punto el gol del equipo está concentrado en ese trío. En las últimas jornadas, los tres han transmitido síntomas de agotamiento. Cuando su rendimiento baja, el equipo pierde presencia ofensiva. El Sporting se ha quedado sin red ofensiva porque no hay otros jugadores que estén sosteniendo ese peso goleador.La segunda unidad tampoco está aportando goles.

Gaspar Campos y Queipo no terminan de ofrecer el rendimiento esperado en ataque. El cuerpo técnico tampoco parece confiar en Amadou, que en sus minutos ha dejado la sensación de estar todavía muy verde, ni está teniendo continuidad Andrés Ferrari, incorporado en el mercado de invierno. Así, el mal momento del triángulo Gelabert–Dubasin–Otero ha terminado por exponer las limitaciones ofensivas de la plantilla o, al menos, la escasa confianza del cuerpo técnico en la segunda unidad.

Un fondo de armario con poco protagonismo

Algunas decisiones recientes reflejan también esa situación. Amadou lleva semanas sin tener protagonismo, Ferrari no tuvo minutos en Andorra pese al 0-0 hasta el final, a pesar de ser una de las apuestas del mercado de enero, y Justin Smith, que había tenido protagonismo con Garitano, ha perdido presencia en las rotaciones.La baja de Nacho Martín. La ausencia del centrocampista Nacho Martín también coincide con este tramo irregular. El Sporting ha sumado dos puntos de nueve en los partidos en los que no ha podido contar con el canterano.Un calendario de máxima exigencia. El contexto se complica además por el calendario inmediato. El Sporting se medirá este mes a Castellón, Las Palmas, Deportivo y Racing de Santander, cuatro equipos instalados en la pelea por los objetivos más ambiciosos en la categoría. El equipo rojiblanco entra así en una fase clave de la temporada tras una racha reciente que vuelve a situar el foco en su capacidad para sostener el rendimiento a lo largo del campeonato.