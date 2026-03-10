Christian Joel, cifras ante un mes clave en el Sporting y la situación que puede darle su año con más partidos en Gijón
El cubano volverá a la titularidad en un tramo con Castellón, UD Las Palmas, Deportivo y Racing de Santander como rivales y su continuidad en junio a debate
Christian Joel (La Habana, Cuba, 1999) vuelve a escena en el Sporting de Gijón. El guardameta rojiblanco ocupará ante el Castellón el lugar del lesionado Rubén Yáñez, en el que será su primer partido como titular en Liga esta temporada tras haber disputado previamente las dos eliminatorias de Copa.
El portero formado en la cantera rojiblanca afronta una oportunidad importante para volver a demostrar el nivel con el que impresionó en la cantera del Sporting. También será un periodo clave para su futuro, ya que su contrato finaliza en junio y su continuidad está en el aire.
Con la baja confirmada de Yáñez, Christian Joel tendrá al menos un mes para consolidarse bajo palos en un tramo decisivo de la temporada en Segunda División.
La lesión de Rubén Yáñez obliga al cambio en la portería
Las últimas pruebas médicas han confirmado una lesión de grado 2 en el aductor largo de la pierna izquierda de Rubén Yáñez, lo que implica una rotura parcial.
El guardameta rojiblanco necesitará entre tres y seis semanas de recuperación antes de volver a competir, aunque en algunos casos el plazo puede alargarse hasta ocho semanas dependiendo de la evolución del jugador.
La lesión se produjo en los primeros minutos del partido ante el Andorra, disputado el pasado domingo, y supone un contratiempo importante para el equipo de Borja Jiménez en el momento más exigente de la competición.
Un tramo decisivo para el Sporting en Segunda División
La baja de Yáñez llega en un calendario especialmente exigente para el Sporting de Gijón, que en las próximas semanas se enfrentará a varios candidatos al ascenso.
El primer compromiso será ante el Castellón en El Molinón este domingo a las 21.00 horas. Después llegarán:
- UD Las Palmas – Sporting, en el Estadio Gran Canaria (domingo 22 de marzo, 18.30 h)
- Sporting – Deportivo de La Coruña, en El Molinón (sábado 28 de marzo, 21.00 h)
- Racing de Santander – Sporting, en El Sardinero (miércoles 1 de abril, 21.30 h)
Un calendario exigente que pondrá a prueba la fiabilidad de Christian Joel en la portería rojiblanca.
Las bajas del Sporting para recibir al Castellón
Además de la lesión de Rubén Yáñez, Borja Jiménez tampoco podrá contar con César Gelabert, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.
En la enfermería continúan Andrés Cuenca y Nacho Martín, mientras que Loum sigue siendo baja de larga duración.
El recorrido de Christian Joel en el Sporting
Christian Joel debutó con el primer equipo del Sporting en 2019. Desde entonces, su participación en Liga ha sido limitada, con 14 partidos disputados, 11 de ellos como titular.
Si se suman sus participaciones en la Copa del Rey, acumula 24 encuentros oficiales con el primer equipo rojiblanco, diez de ellos en el torneo copero.
Durante su etapa en el club también ha salido cedido en dos ocasiones. En 2021 jugó en el AEK Larnaca de Chipre, donde fue titular en la segunda parte del campeonato. Posteriormente, fue cedido al filial del Celta de Vigo.
Su temporada con mayor participación en el Sporting fue la 2024-25, coincidiendo con la llegada de Rubén Yáñez, en la que disputó siete partidos entre Liga y Copa.
Ahora, la lesión del portero titular abre un nuevo escenario para el guardameta cubano, que afronta un mes clave para consolidarse en el Sporting y definir su futuro en el club.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
- Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
- El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda