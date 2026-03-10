Christian Joel, cifras ante un mes clave en el Sporting y la situación que puede darle su año con más partidos en Gijón

Christian Joel (La Habana, Cuba, 1999) vuelve a escena en el Sporting de Gijón. El guardameta rojiblanco ocupará ante el Castellón el lugar del lesionado Rubén Yáñez, en el que será su primer partido como titular en Liga esta temporada tras haber disputado previamente las dos eliminatorias de Copa.

El portero formado en la cantera rojiblanca afronta una oportunidad importante para volver a demostrar el nivel con el que impresionó en la cantera del Sporting. También será un periodo clave para su futuro, ya que su contrato finaliza en junio y su continuidad está en el aire.

Con la baja confirmada de Yáñez, Christian Joel tendrá al menos un mes para consolidarse bajo palos en un tramo decisivo de la temporada en Segunda División.

La lesión de Rubén Yáñez obliga al cambio en la portería

Las últimas pruebas médicas han confirmado una lesión de grado 2 en el aductor largo de la pierna izquierda de Rubén Yáñez, lo que implica una rotura parcial.

El guardameta rojiblanco necesitará entre tres y seis semanas de recuperación antes de volver a competir, aunque en algunos casos el plazo puede alargarse hasta ocho semanas dependiendo de la evolución del jugador.

La lesión se produjo en los primeros minutos del partido ante el Andorra, disputado el pasado domingo, y supone un contratiempo importante para el equipo de Borja Jiménez en el momento más exigente de la competición.

Un tramo decisivo para el Sporting en Segunda División

La baja de Yáñez llega en un calendario especialmente exigente para el Sporting de Gijón, que en las próximas semanas se enfrentará a varios candidatos al ascenso.

El primer compromiso será ante el Castellón en El Molinón este domingo a las 21.00 horas. Después llegarán:

UD Las Palmas – Sporting , en el Estadio Gran Canaria (domingo 22 de marzo, 18.30 h)

, en el Estadio Gran Canaria (domingo 22 de marzo, 18.30 h) Sporting – Deportivo de La Coruña , en El Molinón (sábado 28 de marzo, 21.00 h)

, en El Molinón (sábado 28 de marzo, 21.00 h) Racing de Santander – Sporting, en El Sardinero (miércoles 1 de abril, 21.30 h)

Un calendario exigente que pondrá a prueba la fiabilidad de Christian Joel en la portería rojiblanca.

Las bajas del Sporting para recibir al Castellón

Además de la lesión de Rubén Yáñez, Borja Jiménez tampoco podrá contar con César Gelabert, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

En la enfermería continúan Andrés Cuenca y Nacho Martín, mientras que Loum sigue siendo baja de larga duración.

El recorrido de Christian Joel en el Sporting

Christian Joel debutó con el primer equipo del Sporting en 2019. Desde entonces, su participación en Liga ha sido limitada, con 14 partidos disputados, 11 de ellos como titular.

Si se suman sus participaciones en la Copa del Rey, acumula 24 encuentros oficiales con el primer equipo rojiblanco, diez de ellos en el torneo copero.

Durante su etapa en el club también ha salido cedido en dos ocasiones. En 2021 jugó en el AEK Larnaca de Chipre, donde fue titular en la segunda parte del campeonato. Posteriormente, fue cedido al filial del Celta de Vigo.

Su temporada con mayor participación en el Sporting fue la 2024-25, coincidiendo con la llegada de Rubén Yáñez, en la que disputó siete partidos entre Liga y Copa.

Noticias relacionadas

Ahora, la lesión del portero titular abre un nuevo escenario para el guardameta cubano, que afronta un mes clave para consolidarse en el Sporting y definir su futuro en el club.