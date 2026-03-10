El impacto en el Sporting de Gijón y en Mareo del fútbol genuine: un 33% más de participación en solo cuatro años

Asturias ha estado en los inicios de uno de los proyectos de mayor impacto en los últimos años en torno al deporte y la inclusión. LaLiga Genuine, una liga formada por personas con discapacidad intelectual a través de los equipos del fútbol profesional español, mostró el pasado fin de semana en Mareo un crecimiento que tiene a la Fundación Marea Rojiblanca del Sporting de Gijón y a a la Fundación del Oviedo entre sus protagonistas. El número de equipos y de jugadores ha aumentado en un 33% respecto a la misma fase organizada en las instalaciones del Sporting hace tan solo cuatro años. La tendencia es al alza.

Público en Mareo el pasado fin de semana. | Á. G.

"Ha ido fabuloso", destacan desde la Fundación de LaLiga sobre la organización. 288 practicantes de 18 equipos tomaron parte en la fase nacional de LaLiga Genuine disputada en Mareo en 2022. Una cifras que han ido en aumento y que podrían ser incluso mayores de no haber un límite respecto al número de representantes que pueden presentar cada equipo -un máximo de 16-para una competición que se disputa en formato de fútbol-8. En esta última edición en Gijón se alcanzaron los 384 jugadores, que representaron a un total de 24 equipos. Es solo un pequeño termómetro de cómo el deporte se está convirtiendo en un poderoso vehículo para la inclusión. El fútbol ha sido uno de los primeros en poner en marcha una iniciativa que ya se están replicando en otras ligas profesionales en España.

Club y Ayuntamiento

Es la segunda ocasión en la que Gijón y Mareo se convierten en sede de una fase nacional de la Liga Genuine desde que la competición echó a andar en 2007. La primera fue con la anterior propiedad del club, presidida por Javier Fernández, y esta última ya con Orlegi al frente de la gestión del conjunto gijonés. Darle valor a los proyectos sociales es una de las características del grupo mexicano. A la herencia del genuine han ido sumando diferentes iniciativas paralelas en las que se implica al club e incluso a los jugadores de la primera plantilla y de la cantera. Esta última experiencia como sede de una de las fases nacionales de LaLiga Genuine también ha ido de la mano del Ayuntamiento de Gijón. Tras una etapa tensa con el Consistorio a razón de ser sede del Mundial en 2030, la mejora en las relaciones han tenido al equipo Genuine también como un factor para intentar limar asperezas en cuanto a la elaboración de proyectos de manera conjunta.

Dos fases más

LaLiga Genuine alcanzó su ecuador en las instalaciones del Sporting. La de Mareo fue la segunda de las cuatro fases en las que se divide la competición esta temporada. Los rojiblancos iniciaron la campaña en Tarragona, y la próxima parada la tendrán en Burgos. Allí se desarrollará la tercera fase, el último fin de semana del mes de mayor. La última y definitiva reunirá a todos los equipos en la capital del España. La Ciudad Deportiva de Las Rozas recibirá el 19, 20 y 21 de junio a todos los conjuntos de una iniciativa con más apoyos y protagonistas cada temporada.

El Sporting Genuine dobla el número de jugadores desde 2017

El primer equipo de fútbol genuine se inició con una quincena de jugadores. Era 2017 y todo estaba en pañales. El proyecto de LaLiga en torno a poder darle forma a esta oportunidad de fomentar la práctica deportiva y la inclusión con personas con discapacidad intelectual comenzó con cautela. En Gijón, el conjunto rojiblanco se apoyó en algunas asociaciones cercanas al club para atraer a los primeros practicantes. Ahora, el equipo liderado por Diego Fuertes supera la trientena de jugadores y se ha convertido en una "familia". Por el camino, a muchos se les ha ayudado a crecer en lo personal y también en lo profesional, colaborando en la búsqueda de un trabajo. Al inicio la mayoría, por no decir todos, eran síndrome de Down. Ahora, la plantilla cuenta con perfiles muy diferentes.

Noticias relacionadas

La organización de la fase nacional en Mareo también ha dado visibilidad al continuo trabajo de la Fundación Marea Rojiblanca con diferentes asociaciones de carácter social. En Mareo pudieron mostrar su trabajo y compartir inquietudes colectivos como Cocina Económica, Alarde, Albergue Covadonga, Plataforma de Voluntariado de Asturias, Asociación Secretariado Gitano, Asociación Española Contra el Cáncer, Mar de Niebla y Cuantayá.