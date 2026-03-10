Yáñez tiene una rotura parcial y estará más de un mes fuera en el Sporting

Más de un mes de baja. Ese es el tiempo que estará fuera Rubén Yáñez en el Sporting. Las últimas pruebas al guardameta rojiblanco han detectado una lesión de grado 2 en el aductor largo de su pierna izquierda. Eso significa que te tiene una rotura parcial que le obligará a una recuperación, en principio, de entre 6 y 8 semanas para volver a competir.

El Sporting pierde a su portero titular en el momento en el que más aprieta la competición en Segunda División. La lesión de Yáñez, que se produjo en los primeros minutos del partido del pasado domingo ante el Andorra, deja a Borja Jiménez sin uno de sus fijos y abre la puerta a Christian Joel. Yáñez se une a la baja de Gelabert, por ciclo de amarillas, para recibir el domingo al Castellón.

Rubén Yáñez (32 años, Lloret de Mar, Girona) atendió a LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano desplazado a Andorra, nada más terminar el encuentro del Sporting ante el equipo del Principado. El capitán rojiblanco se retiró lesionado tras una acción en la primera parte, lo que encendió todas las alarmas. El guardameta explicó que sintió molestias en el aductor y prefirió no arriesgar. "Ya había notado alguna molestia en el calentamiento, había pegado un par de golpes y me tiraba… En la acción de la parada ya noté algo de dolor en el aductor. Entonces es cuando considero que no puedo seguir compitiendo", confesó entonces el guardameta.