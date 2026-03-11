El Ayuntamiento defiende su inversión en El Molinón y responde al Sporting: "Cada uno debe asumir responsabilidades"

El Ayuntamiento de Gijón ha recordado este miércoles que el estadio municipal de El Molinón–Enrique Castro «Quini» es una instalación de titularidad pública cuya propiedad corresponde al Consistorio y que la cede para su uso al Real Sporting de Gijón SAD "a coste cero". En este contexto, desde el gobierno local integrado por Foro y PP, se subraya que el convenio de cesión establece con claridad las responsabilidades de cada una de las partes en relación con el mantenimiento y las inversiones en el campo. Algo a lo que, se subraya, "establece que el cub debe mantener y conservar el campo de fútbol y sus instalaciones en perfecto estado".

Esta declaración, formulada por Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras, llega días después de que Alejandro Irarragorri, presidente del Sporting, detallara que las inversiones realizadas en los últimos años por el club ascienden a 11 millones y subrayara la necesidad de "grandes reformas". Unas palabras en las que implicó a la concesionaria de los bajos del campo. "Entiendo que hay mesas de trabajo con la ciudad y con la gente de los bajos para encontrar dónde están las generaciones de ingresos, quién está ingresando qué, a quién se potencializa con esto y cómo podemos tener un mejor Molinón para todos", señaló Irarragorri.

Según el acuerdo al que se acoge el Ayuntamiento, corresponde al club mantener y conservar el estadio y sus instalaciones en perfecto estado, asumir el coste de las obras necesarias para adecuarlo a las exigencias técnico-deportivas y participar en las inversiones municipales con una aportación anual de hasta 30.000 euros.

El Ayuntamiento ha detallado además las actuaciones realizadas en los últimos años para garantizar el estado de la infraestructura. En 2014 se encargó un informe sobre la situación estructural del estadio que concluyó la necesidad de ejecutar refuerzos, trabajos que se llevaron a cabo en distintas fases entre 2015 y 2018.

Posteriormente, en 2021 se sacó a licitación un proyecto de rehabilitación de gradas y pórticos de hormigón en las tribunas Este y Sur del estadio, una convocatoria que quedó desierta y que finalmente no volvió a licitarse durante el anterior mandato.

Ya en el actual periodo municipal, el Ayuntamiento encargó en 2024 un nuevo informe técnico para evaluar el estado de la estructura del estadio. El estudio fue elaborado por la empresa especializada CADESA, que ya había participado en análisis anteriores del recinto, y supuso una inversión de 14.641 euros.

El documento clasifica las patologías detectadas en función de su gravedad y urgencia. A partir de sus conclusiones, el Consistorio intervino en las esquinas sureste y noreste del estadio mediante un procedimiento de emergencia ejecutado a comienzos de 2025, con una inversión de 114.633 euros.

El informe también señala que, debido a factores como la calidad del hormigón, la carbonatación, el ambiente agresivo o la falta de mantenimiento, es necesario acometer actuaciones de carácter general en distintos elementos del estadio, entre ellos la estructura de hormigón armado, piezas prefabricadas del graderío y estructuras metálicas. No obstante, el documento precisa que estas deficiencias no comprometen la seguridad estructural del recinto, aunque sí afectan a su vida útil.

A partir de este diagnóstico, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de actuación con medidas a corto, medio y largo plazo encaminadas a renovar progresivamente el estadio.

Actualmente se están ejecutando obras de reparación en distintos elementos estructurales por un importe de 155.782 euros, con un plazo de finalización previsto para el próximo mes de mayo. Además, el presupuesto municipal de 2026 contempla una partida de 450.000 euros dentro del programa de instalaciones deportivas para continuar con nuevas actuaciones de mejora en El Molinón. Al mismo tiempo, el gobierno local insiste en la necesidad de que los cesionarios del estadio cumplan con las labores de mantenimiento que les corresponden según el convenio vigente.