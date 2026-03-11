Manolo Mesa, protagonista del partido del Sporting ante el Castellón en El Molinón

Manolo Mesa será uno de los grandes protagonistas del partido del Sporting este domingo ante el Castellón. "Siete pulmones" regresará a El Molinón para recibir el homenaje del sportinguismo dentro de los actos organizados por el club dentro del 120 aniversario de la entidad. El gaditano, símbolo del mejor Sporting de la historia, es uno de los futbolistas más queridos por la afición. También por los que fueran sus excompañeros, que ya le organizaron una visita al campo en 2018, tras 30 años sin pisar el municipal gijonés. Además, le entregaron la insignia de oro de la Asocación de Veteranos.

El regreso de Manolo Mesa a El Molinón rescata los años dorados del Sporting. En la última ocasión en la que estuvo en Gijón, LA NUEVA ESPAÑA le reunió con Cundi, Joaquín y Jiménez para recrear el que fue su "last dance" en el Sporting. En la temporada 1986-1987, Cundi, Mesa, Jiménez y Joaquín fueron cuatro de los pesos pesados de la plantilla del Sporting, los que mantenían vivo el espíritu del equipo que hizo soñar los diez años anteriores, con dos finales de Copa del Rey, un subcampeonato de Liga, y las primeras participaciones europeas rojiblancas. Fue la última campaña de Mesa en Gijón.

Por la izquierda, Cundi, Mesa, Jiménez y Joaquín. / J. J. / LNE

El partido del Sporting ante el Castellón contará también con la vuelta de los recibimientos al equipo. La Grada de Animación 1908 ha convocado al sportinguismo para reunirse en torno a El Molinón en la previa del encuentro. A las 18.45 horas tienen previsto iniciar un corteo. La afición está citada a las 19.00 horas entre la avenida de Torcuato Fernández Miranda y la calle Luis Adaro, en los últimos metros del recorrido hasta la zona de aparcamiento de El Molinón.