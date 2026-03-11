Mesa, ante su homenaje en El Molinón: "El Sporting es lo más bonito en mi vida"
"Me sorprende que tantos años después haya aficionados que se acuerde de mí", dice "Siete pulmones" sobre el reconocimiento que recibirá en la previa ante el Castellón
"Estoy de ver a esa afición que merece, por lo menos, estar en Primera".Manolo Mesa será uno de los grandes protagonistas del partido del Sporting este domingo ante el Castellón. "Siete pulmones" regresará a El Molinón para recibir el homenaje del sportinguismo dentro de los actos organizados por el club dentro del 120 aniversario de la entidad. "El Sporting es lo más bonito que me ha pasado en mi vida deportiva. Siempre estaré agradecido a la gente que me acogió allí, trabajadores y compañeros. Veía por la tele los homenajes que le dieron a otros compañeros y me alegraba porque a la mayoría hace tiempo que no los veo. Ahora, por lo visto, creo que me toca a mí", cuenta a LA NUEVA ESPAÑA el siempre humilde, genio y figura, Mesa.
"Subiré en coche con dos de mis hijos, Igor y Manolo (tiene una hija más, la mayor, Lidia)", cuenta Mesa desde su San Roque natal sobre quienes, de "niños, se criaron en Gijón. Anda que no pasé horas con ellos en el parque de Isabel la Católica". A sus 73 años "sigo haciendo 8 kilómetros diarios, un tramo andando y otro a trote". Forma parte de su filosofía de vida. Eso, y cuidar de sus nietos. Las dos mayores, Julia y Manuela, de 13 y 11 años, "juegan al fútbol en el equipo del pueblo". El "más chico", Neizan, tiene 8. "Estarán pendientes de ver al abuelo en la tele.. Desde que dejé el Sporting estuve en Gijón dos veces. La última, cuando me dieron la insignia la Asociación de Veteranos (2018). La primera temporada que jugué allí casi bajamos y luego.. ¡Mire lo que logramos!. Me sorprende que tantos años después haya aficionados que se acuerden de mí",. cuenta Mesa antes de su regreso a El Molinón.
