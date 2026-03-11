Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mesa, ante su homenaje en El Molinón: "El Sporting es lo más bonito en mi vida"

"Me sorprende que tantos años después haya aficionados que se acuerde de mí", dice "Siete pulmones" sobre el reconocimiento que recibirá en la previa ante el Castellón

Manolo Mesa, en El Molinón en una imagen de archivo.

Ángel Cabranes

Gijón

"Estoy de ver a esa afición que merece, por lo menos, estar en Primera".Manolo Mesa será uno de los grandes protagonistas del partido del Sporting este domingo ante el Castellón. "Siete pulmones" regresará a El Molinón para recibir el homenaje del sportinguismo dentro de los actos organizados por el club dentro del 120 aniversario de la entidad. "El Sporting es lo más bonito que me ha pasado en mi vida deportiva. Siempre estaré agradecido a la gente que me acogió allí, trabajadores y compañeros. Veía por la tele los homenajes que le dieron a otros compañeros y me alegraba porque a la mayoría hace tiempo que no los veo. Ahora, por lo visto, creo que me toca a mí", cuenta a LA NUEVA ESPAÑA el siempre humilde, genio y figura, Mesa.

Mesa: "El Sporting es lo más bonito en mi vida"

"Subiré en coche con dos de mis hijos, Igor y Manolo (tiene una hija más, la mayor, Lidia)", cuenta Mesa desde su San Roque natal sobre quienes, de "niños, se criaron en Gijón. Anda que no pasé horas con ellos en el parque de Isabel la Católica". A sus 73 años "sigo haciendo 8 kilómetros diarios, un tramo andando y otro a trote". Forma parte de su filosofía de vida. Eso, y cuidar de sus nietos. Las dos mayores, Julia y Manuela, de 13 y 11 años, "juegan al fútbol en el equipo del pueblo". El "más chico", Neizan, tiene 8. "Estarán pendientes de ver al abuelo en la tele.. Desde que dejé el Sporting estuve en Gijón dos veces. La última, cuando me dieron la insignia la Asociación de Veteranos (2018). La primera temporada que jugué allí casi bajamos y luego.. ¡Mire lo que logramos!. Me sorprende que tantos años después haya aficionados que se acuerden de mí",. cuenta Mesa antes de su regreso a El Molinón.

Hunosa se perfila como brazo técnico del plan estatal de minerales estratégicos, en el que Asturias es pieza clave

El PSOE de Gozón saca adelante el contrato del servicio de limpieza y de playas gracias a la crisis del PP

Los plazos para comprar cada una de las 421 plazas del parking de Ciudad Naranco: habrá un mes para presentar las ofertas

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España: "La democracia y los derechos humanos han vuelto a niveles de 1985"

El adiós de Natalia González como concejala en Gijón: entre abrazos y con un ruego para el colegio de Nuevo Roces

Un menor da una paliza a un vigilante del centro de Sograndio y los trabajadores estallan: "Hay una escalada de agresiones, motines y fugas"

Las correlaciones que sirven de excepción a las pautas en las bolsas

