Omar, aquella chilena con el Sporting y la charla con Preciado para frenar su salida al Castellón: "Me dijo que estaba loco"

«Por redes sociales siempre me lo recuerdan». Omar Sampedro (Avilés, 1985) es el autor de la espectacular chilena con la que le marcó al Castellón un gol para el recuerdo en 2007 en El Molinón. El exjugador del Sporting fue después futbolista del próximo rival de los rojiblancos y atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA desde La Coruña. Aunque está afincado en Castrillón, hace un hueco en su horario de trabajo. Actual inspector de ensayos no destructivos, labor en la que evalúa la calidad de componentes o estructuras como refinerías, él, un currante dentro y fuera del fútbol que sabe lo que es subir a Primera, da su visto bueno a este Sporting, pero avisa: «Hay que hacerse fuertes en El Molinón».

«Aquel gol fue parecido al de Juan Otero del otro día (ante el Valladolid). Parece que es la prehistoria. Han pasado muchos años. Es bonito que la gente lo recuerde, me presta. Algunos amigos me vacilan, dicen que fue lo único que hice en mi carrera», bromea Omar desde el otro lado del teléfono. «Fueron unos años muy buenos en el Sporting, aunque ese en concreto se sufrió más de lo esperado. Fue la previa a la eclosión del equipo a la temporada siguiente (la del ascenso a Primera División de la mano de Preciado). Tengo un gran recuerdo», amplía de una etapa en la que vivió su ebullición futbolística.

«Claro que está entre mis mejores goles, por la situación, el escenario y el momento delicado que era: teníamos que ganar sí o sí. Fue mi etapa más feliz como futbolista. Tienes esa explosión de la juventud y además de ahí pasé a vivir el ascenso un año después. Todo vino de cara. Más tarde subí con la Ponferradina a Segunda División, también viví ascensos con el Llanera y el Langreo, pero es difícil explicar con palabras lo que es subir a Primera a un equipo de tu tierra… No sé cómo será ganar un Mundial o una Liga de Campeones, pero aquello fue impresionante», añade el exrojiblanco.

Omar Sampedro, en su presentación con el Castellón. / VICENT GAMIR

«Mi fichaje por el Castellón no tuvo que ver con aquel gol. Fue más por mi juventud y mis ganas de jugar», comenta sobre su incorporación al conjunto albinegro el mismo verano de 2008 en el que Gijón celebró su regreso a la máxima categoría. «Manolo (Preciado) me decía: ‘Tú estás loco, ¿dónde vas? Estás en tu casa y en Primera División. Acabas contrato y la idea es que sigas’. Pero tenía ambición por jugar más. Me siento orgulloso de la valentía que mostré. Opté por no quedarme en casa, por lo cómodo», explica. Aquella decisión marcó la carrera del avilesino. Tras renunciar a un contrato en Primera por contar con continuidad en Segunda, un año después se fue a la Ponferradina a Segunda B y su carrera pasó a concentrarse en la división de bronce. Tenía 24 años. Nunca volvió al fútbol profesional. Se retiró al filo de los 40, en el Llanera, en Segunda Federación.

«Estoy contento de lo que hice, aunque a toro pasado miras para atrás e igual hubieran cambiado las tornas de seguir en Gijón. Soy de los que mira siempre hacia adelante. Años después de irme al Castellón fui a ver a los compañeros del Sporting a Valencia y tuve otra charla con el míster (Preciado). Imagínese la vacilada que me pegó. Era un tío genial y brillante. Estoy orgulloso de haberlo conocido y ser jugador suyo», detalla.

Omar ve al Sporting necesitado de un plus, de «esa victoria que termine de meterles en play-off». «Con Borja Jiménez ha mejorado y espero que tenga suerte y no pierda jugadores importantes en este tramo final. Una vez que estás ahí, en la promoción, no hay favoritos si consigues disputar la liguilla. Hay equipos importantes luchando por ello. La Segunda es la categoría más dura y complicada. Aunque sea un tópico, todo pasa por ser fuerte en El Molinón. La derrota del otro día en Andorra fue un palo duro».

Omar sigue disfrutando del fútbol en Mareo. «A veces juego con los veteranos, siempre que el trabajo lo permite. Echo de menos el vestuario. Me costó un montón colgar las botas. Me encanta competir. Ahora compito de otra forma, en carreras populares. Ojalá pudiera volver unos años atrás y volver a jugar. Me quedo con lo positivo de lo que viví», concluye. Con eso y aquel gol de chilena que las redes sociales y la memoria del sportinguismo mantiene de actualidad.