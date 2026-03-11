El vestuario del Sporting de Gijón tras el bache y los seis puntos con el play-off: "Aquí no se rinde ni Dios"

El Sporting de Gijón afronta una de las fases más exigentes del calendario con el deseo de convertir este tramo en aliado. Los rojiblancos recibirán el domingo al Castellón, para después medirse, en este orden, a Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander. Conjuntos, todos, que marchan en la zona alta de la tabla en un momento en el que los gijoneses se sitúan a seis puntos del play-off tras un bache de cuatro jornadas sin victoria. Pablo Vázquez pone voz al vestuario: "Aquí no se rinde ni Dios".

Dinámica. “Es un poco normal. Sé que llevamos cuatro partidos sin ganar porque estoy aquí, si no, no me llaman para la rueda de prensa. La situación es la que es. Se nos ha alejado el play-off. Entiendo que la gente esté desilusionada. Esperamos que esto se torne, al contrario. Para eso tenemos un próximo rival que está por delante y es uno de los mejores de la categoría. Qué mejor momento para enganchar a la gente”.

Andorra. “Tras recuperación, nos faltaba juntar tres o cuatro pases que pusieran en movimiento al rival y nos ayudara a encontrar espacios. No estuvimos finos en cuanto a la precisión. La mala suerte nos acompañó otra vez más, pero la suerte se equilibra a lo largo de un año”.

Christian Joel. “La baja de Rubén es muy sensible, pero para eso está ‘Cuba’, para empezar a aportar desde dentro. Está entrenándose a un grandísimo nivel. Estamos ahora lejos del play-off porque los de delante no fallan y a nosotros nos está costando. Ahora nos llega una racha de partidos para intentar volver a meternos en la pelea. Es el momento para dar ese paso definitivo como equipo”.

Seis puntos de distancia. “Preferiría que asumiésemos el reto de cada partido, de cada rival. Veo al equipo capacitado. Tenemos que dar un pasito todos. Tenemos algo que me hace creer”.

En qué creer. “Me gusta separarme de solo los resultados. Analizar un equipo solo por resultados me sabe mal. Veo los minutos de Albacete, los primeros veinte ante el Valladolid, luego contra el Leganés pasó lo que pasó con el VAR… Veo al equipo con posibilidades, pero hay cosas que nos están pasando factura. Aquí no se va a rendir ni Dios”.

Bache del Castellón. “Es uno de los pocos equipos que creo que le da igual cualquier racha. Es un equipo valiente, peculiar, ofensivo… Me espero a un rival muy intenso, haciendo muchos metros y dejando muchos espacios”.

Rotaciones. “Tenemos la obligación de estar física y mentalmente preparados para participar en cualquier momento. Estamos todos tranquilos porque el equipo está mentalizado. Hay que buscar la tecla que nos dé un plus”.

El mensaje de Borja. “El entrenador está viendo la situación y hay que ser realista: estamos lejos. Él se ajusta a la realidad. No suele hablar de objetivos. Eso genera ansiedad. Siento que podemos pelear por estar un poco más arriba y nos vienen ahora unos partidos perfectos para ver si nos podemos enganchar”.