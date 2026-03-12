Encuentro de metodología de porteros en Mareo

El Sporting ha mantenido un nuevo encuentro en Mareo con los clubes que forman parte del convenio con la Asociación de clubes de fútbol base de Gijón. En este caso, a nivel técnico. Jorge Sariego, responsable de metodología del área de porteros del club y entrenador de porteros del primer equipo rojiblanco, impartió en las instalaciones rojiblancas una formación sobre preparación de porteros a los técnicos de los clubes convenidos -momento que se recoge junto a estas líneas-. Este tipo de reuniones se enmarcan dentro del propio acuerdo entre el Sporting y los equipos gijoneses para colaborar en la formación y desarrollo de entrenadores del fútbol base.