El ex del Sporting David Villa vuelve al Atlético de Madrid: "Estoy muy feliz"

El Atlético de Madrid ha configurado este jueves su nuevo Consejo de Administración en una reunión celebrada en el Riyadh Air Metropolitano, en la que se ha definido la estructura del principal órgano de dirección del club. El consejo estará formado por once miembros, con Enrique Cerezo como presidente y Miguel Ángel Gil manteniéndose en sus funciones como consejero delegado.

Entre los nombres propios de esta nueva etapa destaca el del exjugador del Sporting de Gijón David Villa, que se incorpora al órgano de gobierno del club rojiblanco como asesor y consejero. El delantero asturiano, una de las grandes figuras del fútbol español en las últimas décadas, regresa así al Atlético de Madrid, donde militó durante la temporada 2013/14, curso en el que el equipo conquistó LaLiga y alcanzó la final de la Liga de Campeones. En aquella campaña, el atacante contribuyó con goles decisivos en uno de los años más exitosos de la historia reciente de la entidad madrileña.

Formado en el Sporting de Gijón y convertido después en el máximo goleador histórico de la selección española, David Villa inicia ahora una nueva etapa en su carrera ligada a los despachos del fútbol profesional.

El propio exjugador asturiano mostró su satisfacción por este nuevo desafío profesional dentro del club madrileño. “Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo”, señaló.

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quiso dar la bienvenida al exfutbolista asturiano en su regreso a la entidad colchonera. “Esta siempre ha sido tu casa, David. Estamos encantados de que hayas aceptado este reto y estoy convencido de que, con tu gran experiencia, nos ayudarás a hacer un Atlético de Madrid aún más fuerte. Sé bienvenido”, afirmó el dirigente.