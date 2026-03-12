José Riestra recibe a la asociación Anselmo López tras la iniciativa de incluir El Molinón en el Catálogo Urbanístico

Después de que Anselmo López hiciera pública la iniciativa de llevar a trámite que El Molinón figure dentro del Catálogo Urbanístico para garantizar su continuidad en su actual ubicación, el Sporting invitó a la asociación a mantener un encuentro con José Riestra, presidente ejecutivo rojiblanco. La reunión, desarrollada este jueves en Mareo, tuvo al municipal gijonés como uno de los temas centrales de la conversación. Desde los motivos de Anselmo López para poner en marcha la iniciativa, hasta la preocupación por el estado actual del municipal gijonés. La charla también sirvió para que tanto Riestra como este colectivo se conocieran más de cerca después del nombramiento del mexicano como nuevo presidente ejecutivo del club rojiblanco.

El encuentro contó con la participación de Joaquín Alonso, relaciones institucionales, que desde hace años matienen un contacto cercano con los miembros de la asociación Anselmo López. Mario Carriles, Aníbal Monteagudo y Roberto Narváez representaron a la asociación Anselmo López, que tiene en marcha varios proyectos en favor de la conservación, estudio y difusión de la historia del Sporting. Entre ellos, la colocación de una placa en la escalera 6 de la playa de San Lorenzo para recordar los orígenes del fútbol y del propio Sporting en la ciudad, y el "Paseo de la Fama", idea perfilada desde hace años, pero que por diferentes razones no acaba de encontrar respaldo municipal.