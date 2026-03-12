El momento de Gaspar y Ferrari para salir del bache: así prepara el Sporting el partido ante el Castellón

Cuatro jornadas sin ganar, seis puntos de distancia con el play-off y hasta cinco bajas para recibir al Castellón. El momento del Sporting exige volver a apretar el ritmo para no perder el tren de la cabeza de la tabla. Los rojiblancos trabajan desde el pasado miércoles en diferentes alternativas para recomponer un once al que apunta volver Pablo Vázquez, sancionado la pasada jornada, y con varias alternativas para recomponer el ataque. Gaspar, titular en solo dos ocasiones este 2026, y Ferrari, última incorporación invernal, son dos de las bazas de Borja Jiménez para regresar a la victoria en El Molinón.

La baja por sanción de Gelabert deja libre una pieza en el ataque que puede provocar más movimientos alrededor. La ausencia del palentino, que la pasada jornada llegó a jugar en tres posiciones diferentes de ataque, alimenta las variantes a utilizar por Borja Jiménez para imponerse al atrevido fútbol del Castellón. Gaspar parece contar con alguna papeleta más que Ferrari para volver al once titular. La situación actual del gijonés llama la atención por la escasa continuidad que ha tenido en las últimas semanas, más allá de la lesión que se produjo en enero, tras la visita al Cádiz. Este año solo fue titular ante el Málaga y el Leganés. Habrá que ver si los planes del entrenador pasan por recuperarle.

La entrada de Gaspar en el costado izquierdo llevaría a mover menos piezas en el resto del ataque, con Otero y Dubasin manteniendo su puesto habitual esta campaña. Otra posibilidad es la de apostar de inicio por Andrés Ferrari, cuya presencia fue menguando tras la recuperación de Otero de su lesión. Goleador y titular, por primera vez, en el triunfo ante el Huesca en El Molinón, el último de una racha que ha frenado la reacción rojiblanca, jugó los primeros sesenta minutos en Albacete y, a partir de ahí, ha tenido una presencia testimonial. En Andorra ni llegó a participar.

A la baja de Gelabert hay que sumar la del lesionado Rubén Yáñez, la más que probable de Nacho Martín, que sigue al margen, Andrés Cuenca, y Mamadou Loum. En la portería, la titularidad de Christian Joel permitirá a uno de los porteros del filial entrar en la convocatoria. La dinámica apunta a que será Iker Venteo el elegido. Ya formó parte de alguna de las listas esta temporada y mantiene dinámica de entrenamientos con el primer equipo. Esta semana ha trabajado también con el primer equipo Mario Ordóñez, otro habitual en las sesiones de trabajo del conjunto rojiblanco.