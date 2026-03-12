Pablo Hernández, verdugo y goleador ante el Sporting: algo iniciado en Cádiz que no gustará a los rojiblancos

El 8 de abril de 2007, el Sporting se presentaba en Cádiz en medio de una crisis de resultados que hacía temer por su permanencia en Segunda División. El equipo dirigido por Manolo Preciado visitaba a un conjunto alejado de los tres puestos de ascenso directo (el formato cambió posteriormente hasta el modelo actual, con ascenso directo para los dos primeros y un play-off para los cuatro equipos que les siguen), pero con cuatro puntos de ventaja sobre los gijoneses. Diego Castro adelantó al Sporting a los diez minutos. Todo empezaba bien y prometía romper con una racha que llegó a encadenar ocho partidos sin ganar. Pasada la media hora, un debutante en la categoría, Pablo Hernández, jugador cedido por el Valencia, hacía el empate con el que terminó el partido. Fue el primer y único gol al Sporting del ahora entrenador del Castellón en sus nueve enfrentamientos ante los gijoneses. En ninguno conoce la derrota. Esta misma campaña, la de su debut como entrenador en la categoría de plata, se enfrentó al Sporting con rotunda victoria en Castalia (3-1) y lío en Mareo. Aquel resultado le costó el puesto a Asier Garitano.

El Sporting quiere volver al camino de la victoria este domingo ante el Castellón. Cuatro jornadas sin ganar, en forma de tres empates y una derrota, son muchas para un equipo que aspira a terminar la temporada peleando por meterse entre los seis primeros de la competición. Lo quiere hacer a costa de un rival que desde la llegada de Pablo Hernández al banquillo ha ido como un tiro, pero que en los últimos días también está inmerso en dudas.

El Castellón llega después de empatar en Las Palmas (1-1), sumar una dolorosa derrota en casa ante el Racing de Santander con el liderato en juego (1-3) y caer con estrépito ante el filial de la Real Sociedad en San Sebastián (4-2). Tras este último partido, Pablo Hernández, el líder de un equipo al que cogió en la jornada 6, cuando el cuadro castellonense marchaba tercero por la cola, se mostró especialmente crítico. El entrenador aseguró que la sensación con la que abandona el encuentro es “muy mala”, afirmando que ha sido “el partido de toda la temporada con la peor sensación” con la que se iba. Según explicó, el equipo salió mal desde el inicio, algo que atribuyó a falta de concentración: “El primer balón ya es un regalo y la mayor parte de sus ocasiones han sido fallos nuestros”. Llegan con ganas de enmendar sus errores en Gijón. También de recuperar el segundo puesto, cedido la jornada anterior al Almería dentro de las consecuencias de lo visto en Anoeta.

Lo cierto es que el Sporting tendrá que detener el fútbol valiente y ofensivo de un Pablo Hernández al que siempre se le ha dado bien el conjunto rojiblanco. Después de aquel primer cruce en Cádiz, al castellonense siempre le han salido de cara sus duelos como jugador ante los gijoneses. Lo hizo con otros dos de los equipos en los que hizo gala de su habilidad para asistir y moverse entre líneas en ataque. Ganó tres veces con el Valencia en El Molinón y otra, con el Rayo, en Vallecas. El resto de enfrentamientos, otros cuatro, se saldaron, todos, con empates. Invicto ante el Sporting, como futbolista y entrenador, el domingo volverá a cruzarse en el camino de los intereses sportinguistas.

El ascenso de Pablo Hernández en el Castellón

El "boom" de Pablo Hernández como entrenador tiene mucho de romanticismo y algo de casualidad. Pablo se formó, como jugador, en las categorías inferiores del Castellón, en las que estuvo desde alevín hasta juvenil de División de Honor. El Valencia le había echado el ojo. Tras una cesión en el Onda y trabajar como repartidor de muebles, el Valencia apostó fuerte por el talento de un joven que se consolidó rápidamente en Primera División. Fue en su etapa che cuando debutó en la selección española antes de vivir una intensa y exitosa etapa en el extranjero. Héroe en el Leeds, conjunto en el que marcó el gol del ascenso a la Premier (Primera División inglesa) en una etapa marcada por la dirección de Marcelo Bielsa en el banquillo, decidió después vivir sus últimos años de fútbol en el equipo que le vio crecer. En 2021 firmó por el Castellón por tres temporadas. Cumplió las dos primeras, quedándose a las puertas del ascenso a Segunda en la última de ellas. Ahí decidió dejar el fútbol para volcarse en su labor como entrenador.

De inicio, Pablo Hernández se convirtió en asesor del club y, poco más tarde, se hizo cargo del filial del Castellón, en Tercera Federación, en la temporada 2024-25. Unos inicios en los que consolidó algunas de sus ideas como entrenador y empezó a ser tomado en cuenta como alternativa para el primer equipo. La directiva decidió darle la oportunidad esta temporada, tras la disputa de las cinco primeras jornadas de liga. La destitución de Johan Plat le situó a él como relevo. Era una solución temporal. El club estaba peinando el mercado de técnicos mientras Pablo no paraba de subir puestos con un Castellón que pronto tomó distancia con el descenso gracias a tres victorias seguidas ante Cultural, Leganés y el propio Sporting, y un empate en Eibar. En noviembre se anunció que continuaría en el cargo hasta final de temporada. Desde entonces, el equipo no ha parado de crecer hasta alcanzar, incluso, el liderato, en la jornada 26, hace menos de un mes. El Sporting, necesitado de victorias para reengancharse a un play-off a seis puntos de distancia, tendrá que jugar también con el "efecto Pablo Hernández".