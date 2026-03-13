Los 161 días de metamorfosis del Sporting desde el caos en Castalia

El Sporting se reencontrará con el Castellón 161 días de un partido que inició una profunda metamorfosis en el club. Aquella derrota provocó la destitución de Asier Garitano, la llegada de Borja Jiménez y más cosas. Hasta dio paso a José Riestra como nuevo presidente ejecutivo. Ese 5 de octubre, el resultado fue de 3-1, con un Sporting aún en trance por la tragedia ante el Albacete.

A los nueve minutos Jakobsen adelantaba al cuadro orellut tras un desajuste defensivo. Los de Garitano respondían al minuto siguiente con un regalo del portero Matthys, que perdía la pelota ante Otero, dejando el balón plácido para que Dubasin pusiera el empate. La respuesta rojiblanca tuvo continuidad en esa primera parte, pero se volvió a tornar oscura cuando una mano de Diego Sánchez dentro del área mandaba a Calatrava al punto de penalti, batiendo a Yáñez. En la segunda mitad, se vio las mejores intenciones de un Sporting que perdonaba las ocasiones más claras, un deber que aún sigue arrastrando. Un nuevo error defensivo, que aprovechó Camara, puso la sentencia.

De ese once que saltó a Castalia de rojiblanco y con el pantalón rojo hay tres jugadores que no participarán mañana. En la portería guardaba Yáñez, lesionado ante el Andorra y que se espera que sea baja durante más de un mes. En esta ocasión, será Christian Joel el que lo sustituya. Sin embargo, el cubano no estuvo convocado en esa octava jornada al pasar por quirófano por un problema renal. Como porteros suplentes aguardaban Gerard Moreno y Guillermo Iglesias.

En la defensa formaron Guille Rosas, que repetirá, y Diego Sánchez. Con la llegada de Brian Oliván, el avilesino ha visto aumentada la competencia en ese carril izquierdo y, últimamente, se le ha vuelto a ver más como central, en una faceta donde Garitano no le acababa de convencer por el físico y Jiménez apuesta por él por su versatilidad. Acompañando como centrales, Lucas Perrin y Pablo Vázquez. El primero ha perdido todo el protagonismo que ganó al inicio de temporada, siendo uno de los ídolos de la afición. El segundo, ha vuelto a recuperar sus mejores sensaciones, después del regreso de Eric Curbelo.

De los pocos que sigue manteniendo su jerarquía es Álex Corredera, doble pivote en ese encuentro junto a Mamadou Loum que en Castalia disputó su único partido como titular antes de lesionarse de gravedad tres jornadas después.

La gran ausencia para este domingo es la de César Gelabert, fuera por acumulación de tarjetas y que en las dos temporadas que lleva como rojiblanco solo se ha perdido tres partidos. Los que eran fijos y siguen siéndolo es la gran pareja formada por Dubasin y Otero, punta de ataque junto a un Gaspar que podría ser titular en la vuelta contra el Castellón.

La peor racha

En donde más se ha notado el cambio de la plantilla del Sporting es en el banquillo. Poco tiene que ver con lo que tendrá Borja Jiménez a su disposición el domingo. De los doce suplentes en aquel encuentro, tres están fuera, Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Yann Kembo —ante el Castellón disputó su único partido de liga con el Sporting—; uno lesionado, Nacho Martín; y cuatro en dinámicas de los equipos inferiores, Pierre Mbemba, Enol Prendes y los citados Iglesias y Moreno.

De aquel equipo, solo se mantienen con opciones de jugar Justin Smith, Pablo García, Amadou y Kevin Vázquez. De la misma forma, Oliván, Ferrari, la irrupción de Manu Rodríguez, el propio Curbelo, Bernal, recuperado de su grave lesión; Oyón o Queipo, son algunos de los futbolistas que podrían tener minutos y que no estaban en aquel momento.

Esa derrota ante el Castellón supuso la estocada final de la peor racha que ha vivido el Sporting desde la temporada del descenso de Primera División, con cinco derrotas consecutivas. La llegada de Borja Jiménez quitó los fantasmas del descenso que seguían merodeando y enderezó el rumbo hasta los 42 puntos en 29 jornadas. Nueve victorias, seis empates y seis derrotas es el balance del abulense en su etapa como rojiblanco.

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La situación actual, por suerte, no está cerca de ser la que se vivía en esa octava jornada, aunque el Sporting se encuentra inmerso en un mar de dudas tras tres empates y la derrota ante el Andorra. Se suman los últimos resultados, unidos a bajas sensibles como las de Yáñez, Nacho Martín, Gelabert o Cuenca, para que el encuentro de mañana ante el Castellón vuelva a ser otro punto de inflexión para impulsar al equipo. Aunque esperando que esta vez sea con victoria rojiblanca.