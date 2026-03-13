La autocrítica de Borja Jiménez en la previa del encuentro del Sporting ante el Castellón: "No estamos nada contentos por estas últimas cuatro semanas"

Autocrítica por los malos resultados y confianza en los próximos partidos. En la previa del encuentro ante el Castellón, Borja Jiménez ha asumido el mal momento que atraviesa el equipo y reconoce la importancia de los próximos encuentros ante varios gallos de la categoría (Castellón, Las Palmas, Deportivo y Racing). El míster rojiblanco también confirmó la convocatoria de Álex Oyón por el sancionado César Gelabert y explicó los motivos por los que Andrés Ferrari no está jugando minutos.

Las declaraciones del técnico rojiblanco:

Christian Joel. “No hemos hablado nada en especial, es un jugador con muchísima personalidad, ya lo demostró el otro día que estuvo a un gran nivel. Se ha criado aquí y cuando le ha tocado salir lo ha hecho siempre con muchas ganas, por sus circunstancias se crece ante la adversidad. Estamos contentos de que el domingo tenga su oportunidad y ojalá lo haga muy bien durante este periodo”.

Entrenamiento en El Molinón. “A mí me gusta mucho y no lo hemos hecho por cómo estaba el césped del Molinón y ahora puede soportar las previas de partido. Nos da más intimidad para trabajar y será una tónica habitual en los partidos que juguemos en casa”.

Castellón. “No creo que modifique nada porque, independientemente que haya perdido sus dos últimos partidos, el equipo se comporta de la misma manera. Es un equipo que no renuncia a su forma de entender el juego. Muy vertical, pocos giros, ataques muy rápidos y muchísimas transiciones. Es lo que les ha dado resultados y no lo van a cambiar. Este año inició mal y ha tenido esa capacidad de dar la vuelta a una situación muy complicada con la llegada de Pablo al banquillo. No sé lo que dirán los datos, pero es de los pocos equipos que tiene la categoría que tiene dos extremos bien pegados a la línea y a partir de ahí busca muchas situaciones de uno para uno”.

Ferrari ante el Andorra. “Después de hacer la de Yáñez en la primera parte no había más ventanas cuando hicimos los dos últimos cambios. En ese momento veíamos bien al equipo y por eso no cambiamos a Andy, ni por Juan ni por Duba".

Gelabert. “Desde que llegué va a ser la primera vez que no está. Lo asumimos como hemos afrontado cuando no han estado otros futbolistas, el equipo siempre ha sido competitivo y el domingo lo será”.

Próximos partidos. “Se afronta con naturalidad. Venimos de cuatro partidos donde no hemos conseguido la victoria, creo que nos ha pasado ya alguna vez este año en algún tramo. Vamos a afrontar primero, del Castellón, con el convencimiento de que ganaremos y a partir de ahí afrontaremos los siguientes".

Falta de gol en la segunda línea. “No lo echo en falta como tal, pero sí que nos gustaría. Trabajamos mucho e intentamos que jugadores de segunda línea se incorporen. Pero creo que es una tónica habitual. Si hay un análisis del Racing, Almería o Las Palmas, los goles los suelen hacer los atacantes casi siempre, primero porque son los que juegan habitualmente, segundo porque son los que más cerca del área viven y tercero porque es lo normal. Lo que tenemos que hacer es mejorar ese acierto de cara al gol”.

Andorra. “Tuvimos muchas situaciones de dos para dos, de uno para uno, recuperaciones con portero muy adelantado donde no sacamos tiros. Situaciones bastante claras para hacer gol. En la toma decisiones de tres cuartos de campo hacia adelante no estuvimos acertados y ahí es donde tenemos que mejorar para recuperar esa efectividad”.

Igualar el nivel de la afición. “Las ganas, la intención de hacerlo bien, este equipo la tiene siempre. No le podemos discutir el ímpetu que tiene porque se lo deja todo en el campo. No es un equipo que sea dudoso en ese aspecto. Otra cosa es que dentro del acierto o no que podamos tener nos acerque más al nivel que tiene siempre tan alto la afición. Somos conscientes de la necesidad que tiene nuestra gente de llevarse una victoria y lo vamos a pelear”.

Encaje de Ferrari. “Normalmente, jugamos con César, Duba y Juan. No entran más porque priorizamos tener, como el otro día, un conductor como Gaspar. Dimos prioridad a Duba y a Juan. Creíamos que su potencia y sus desmarques al espacio, que son completamente diferentes a los de Andy, en un partido muy abierto nos podían marcar la diferencia”.

Mensaje. “Ha sido siempre el mismo. Ahí quedan las interpretaciones en función de cada día. Lo dije en mi presentación y he insistido mucho, nuestro primer objetivo son los 50 puntos. Cuando los consigamos nos marcaremos otros. Después de cuatro partidos sin ganar, hablar de otra meta diferente es una falta de respeto porque estamos lejos Tengo ese convencimiento de que habrá en este año y medio un momento que estemos a un partido de poder conseguir nuestro objetivo, o muy cerca. No sé si a un partido a diez minutos, a quince…”.

Bernal. “El cambio fue porque ellos cambiaron. Ya lo hicieron en Córdoba con la entrada de Minsu que aparecía en espacios donde ni Manu ni Álex podían defenderlo y nos permitió, con la entrada de Jesús y la salida de Dani, poder tener ese centrocampista que controlara a esos cuatro futbolistas que tenía el Andorra por dentro”.

Mentalidad. “Veo un equipo, tanto en la victoria como en la derrota, muy normal, trabajador y constante. Un equipo que repite muchísimos esfuerzos, que es alegre, que se vacía entrenando igual que lo hace en el campo. Todos los partidos y entrenamientos nos enseñan, independientemente de que sean victorias o derrotas. No tiene relevancia el resultado en lo que son nuestras semanas de entrenamiento”.

Nacho Martín. “He hablado muchas veces y no quiero que ninguno de los compañeros de posición sienta menosprecio. Es un jugador diferente a los que tenemos, nos hace atacar muy bien, maneja muy bien los ritmos del juego, se posiciona muy bien, tiene juego corto, juego largo. Es cierto que es una baja importante por el peso que nosotros le habíamos dado dentro del equipo, y no sé si lo estamos notando, pero le pasa a todo el mundo. Cuando sus jugadores más determinantes no están, pues normalmente los equipos se resienten, pero también es una oportunidad para otros muchos futbolistas que a lo mejor estaban teniendo menos minutos para dar un paso al frente, para mejorar, para enseñarnos cosas. A nosotros como staff nos lleva a otro tipo de disposición dentro del campo, a buscar otro tipo de relaciones, que a lo mejor con Nacho ya las teníamos más cogidas".

Álex Oyón. “Es un chico que tenía el pequeño problema de la inscripción en esos primeros partidos donde éramos menos gente. Ha completado la semana y lo normal es que venga convocado, No tenemos a César, no estoy diciendo que sea un jugador parecido a César, pero sí tiene esa capacidad de buenos primeros contactos en tres cuartos de campo y por eso hemos creído que podía ser un poco el sustituto natural. Es un chico muy querido dentro del vestuario y eso también es importante”.

Planteamientos condicionados por el rival. "¿Eso es bueno o malo? Creo que depende de los resultados. En el fútbol lo pones todo en duda. Creemos que tenemos futbolistas con distintos matices para adecuarse a unas situaciones u otras en función de lo que va a pasar en el partido. Porque no se nos tiene que olvidar que enfrente hay un rival. Ahí es donde entra el manejo de unos perfiles diferentes de jugadores que tengan capacidad de hacer cosas distintas. Pero no creo que los rivales condicionan mucho los planteamientos nuestros. La idea es siempre la misma. Pero ya te digo, no sé si es mejor o peor. Si hubiéramos ganado hubiera sido muy bueno y al perder es muy malo. Pero esto es el ABC del fútbol".

Noticias relacionadas

Momento crucial. “Que no estamos contentos con nuestros últimos partidos ni a nivel de puntuación ni a nivel de juego es una obviedad y no pasa nada por reconocerlo. El problema sería no tener esa consciencia de que no has hecho las cosas bien. Lo que sí que tengo muy claro es que nuestra mente estaba en conseguir más puntos con dos partidos en casa. De eso no tengáis ninguna duda, que no estamos nada contentos con lo que han sido estas cuatro últimas semanas. Esa desventaja que se ha generado en estos cuatro partidos tenemos que recuperarla. ¿Qué mejor manera de hacerla que con rivales de lo más alto? Aquí no se va a rendir nadie hasta que no haya ninguna opción de poder conseguir lo máximo".