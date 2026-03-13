Pablo Hernández, entrenador del Castellón, avisa de la presión de El Molinón: "Estuve como jugador y nos van a apretar mucho"
El míster del conjunto albinegro espera un Sporting "agresivo que va a ir a por nosotros"
Con un Castellón en horas bajas, tras un empate y dos derrotas consecutivas, el cuadro de Pablo Hernández llega a El Molinón con ganas de retomar las sensaciones pasadas cuando eran el equipo de moda en la categoría. El propio técnico de los albinegros reconoce que el encuentro del domingo es clave y que no será fácil ante un Sporting "agresivo que va a ir a por nosotros".
"Juegan en casa y si ganan se acercan al play-off", avisó Hernández, poniendo el foco en la afición rojiblanca. "Juegan en su estadio con una afición que aprieta mucho. Estuve como jugador y sé lo que es. Nos van a poner las cosas muy difíciles", apuntó.
Sobre el Castellón, señaló que los resultados anteriores a esta mala dinámica que atraviesan les permiten estar todavía arriba y se ven capaces de mantenerse. "Veníamos de una dinámica positiva y nos ha permitido que después de sumar uno de nueve, seguimos ahí. El equipo está mentalmente fuerte", explicó Hernández, que también reconoció que estas dos derrotas han estado provocadas por los errores en defensa. "Nos han costado goles que nos han puesto los partidos cuesta arriba", analizó. El Castellón llega a Gijón con la idea clara de "ir a por los tres puntos" e intentar que el factor Molinón no les juegue en contra. "Nos da igual jugar fuera o en casa, cada partido salimos a ganar", remató el míster.
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