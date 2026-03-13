El Sporting entrenará en El Molinón para preparar los partidos como local
Borja Jiménez señala que no se pudo hacer con anterioridad por el estado del césped y que les da "mayor intimidad"
Este sábado realizarán la sesión en el municipal gijonés y a puerta cerrada
El Sporting ha decidido cambiar su rutina semanal y pasará a entrenar en El Molinón en la última sesión cada vez que jueguen en casa. Así lo anunció el club que confirmó que este sábado prepararán el partido ante el Castellón en el municipal gijonés.
El propio Borja Jiménez comentó que era una medida que estaba deseando implantar, pero que no pudo darse antes debido a las condiciones del césped. “Ahora puede soportar las previas de partido”, explicó el míster que aseguró que era un tema que le gustaba mucho.
El motivo no es otro que buscar una “mayor intimidad” para preparar de mejor manera los encuentros en casa y, de paso, ir poniendo en situación a la plantilla. Esta medida hacía tiempo que había quedado apartada, siendo relegada únicamente a algunas sesiones esporádicas en pretemporada, como se vio el pasado agosto con dos entrenamientos y en presencia de la afición.
La última vez que se ejercitaron durante la liga fue en la temporada 2023/2024, con el equipo preparando la ida de las semifinales del play-off ante el Espanyol y con cerca de siete mil sportinguistas apoyando desde las gradas. En esta ocasión, los jugadores saltarán a El Molinón en la previa del partido ante el Castellón, pero lo harán a puerta cerrada, con la idea de lograr una mayor concentración e ir preparando el terreno para este encuentro que se disputa el domingo a las 21.00 horas.
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