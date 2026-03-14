El análisis de Josu Uribe sobre el rival del Sporting: el Castellón, un equipo diferente

Jornada 30 de LaLiga Hypermotion en El Molinón con la visita del tercer clasificado y claro aspirante al ascenso de categoría como es el CD Castellón.

Un equipo, el blanquinegro, que ha pasado años muy duros fuera del fútbol profesional. Lejos quedan ya esos años 90 con el equipo militando en la máxima categoría.

En estas últimas temporadas y con la llegada de su nuevo propietario, el greco-canadiense Voulgaris, ha visto la luz y marcado un proyecto tremendamente ambicioso.

El nuevo presidente es un hombre atípico y que desconocía por completo el mundo del fútbol, pero ha sido capaz de marcar unas directrices diferentes en el fútbol moderno, muy claras y con un resultado brillante hasta el momento.

Una estructura de trabajo basada en el conocimiento de mercado, con perfiles muy claros de jugadores y una estructura de juego independiente del entrenador de turno.

Acuden a mercados de ligas menores, donde estudian profundamente valores importantes en un futbolista en las últimas temporadas. Compran muy barato jugadores con un enorme potencial y los venden con valores muy altos para el mercado actual.

Factores como las repeticiones de esfuerzos y dominios de duelos, junto a porcentajes de pases y presiones tras pérdida, les hacen buscar jugadores muy físicos y verticales para un modelo de juego tremendamente ofensivo, con una ida y vuelta permanente a lo largo de todo el partido.

La llegada de Pablo Hernández al banquillo ha supuesto un enorme empujón al proyecto. Sus números son fantásticos, con 14 victorias en 25 encuentros y solo 4 derrotas, pero sobre todo ha encajado perfectamente en la idea de juego del equipo.

Ha conseguido darle un mayor control y equilibrio a un equipo que hacía del partido un total correcalles los 90 minutos; un rival que no para de exigirte cuando tiene el balón, que te mete muchísimos jugadores por delante del balón y en el que prácticamente todos los jugadores tienen un enorme potencial ofensivo.

Uno de los equipos con mayores victorias logradas y goles conseguidos, un equipo donde muchísimos jugadores de segunda línea tienen un gran balance goleador. Un equipo diferente, amigos.

No llegan en el mejor momento los orelluts, con tres partidos sin ganar, muchos goles recibidos, poco acierto ofensivo y, sobre todo, errores individuales y colectivos que han permitido a los rivales hacerles mucho daño.

Un equipo que utiliza muchísima gente por delante del balón, un equipo que tiene jugadores tremendamente físicos para correr al rival y un equipo que te lleva a una ida y vuelta permanente.

Necesitas tener un enorme ritmo de partido para contrarrestarles y, sobre todo, preparar un equipo capaz de sufrir sin balón y que tenga fuerza y velocidad para atacar los enormes espacios que dejan cuando están en fase defensiva.

Varían mucho sus estructuras de juego, no es un equipo rígido en los modelos de juego, pero les gusta mucho tener jugadores muy ofensivos en el campo y gente muy vertical aun en responsabilidades defensivas.

Activan una salida de balón siempre con tres jugadores y dos laterales muy ofensivos, con dos jugadores en la sala de máquinas para el control del juego y los balances defensivos.

En ataque el equipo es una locura y no tiene una mecánica constante de comportamientos. Pueden utilizar un punta o doble punta junto a un segundo delantero, pero todos los futbolistas tienen un perfil tremendamente ofensivo.

Destacar el buen rendimiento del portero belga Matthys a lo largo de todo el año, y no debe ser fácil ser guardameta de un equipo que mira mucho más para la portería ajena que para la suya.

Centrales muy expeditivos pero con muchos problemas defendiendo hacia atrás, tanto por sus condiciones como por la propuesta de su equipo, como Alberto, Sienra o el italiano Brignani.

Laterales de un nivel muy alto y tremendamente ofensivos como Mellot y Alcázar, muy importantes en el modelo de juego del equipo.

Centro del campo con jugadores de mucha posición y equilibrio como Barri, Gerena, Doué o Ronaldo, junto a centrocampistas de mayor desequilibrio y calidad como Cala y Suero.

Jugadores muy rápidos y de mucho desborde en las posiciones de ataque como Mabil, Cipenga, Santiago o Raúl Sánchez, jugadores que buscan permanentemente los duelos y los espacios ofensivos.

En las posiciones más adelantadas tenemos al danés Jakobsen, al guineano Cámara junto al nuevo fichaje procedente del Mérida y máximo goleador de Primera RFEF, Álvaro García.

Partido importante para los rojiblancos en su lucha por no desconectar de las posiciones que dan premio a final de temporada, partido que puede dar un enorme salto moral y de autoestima de cara al futuro por el nivel del rival, y sobre todo porque tanto los últimos resultados como el rendimiento del equipo han estado por debajo de lo esperado.

Partido donde el rival te va a exigir mucho cuando esté en fase ofensiva, pero también es un equipo que te va a dar espacio y tiempo para poder hacerle daño.

Partido donde el rival no está en su mejor momento, con muchas dudas con balón y muchos errores en fase defensiva, pero un rival con nivel y jerarquía, y sobre todo un rival que quiere ser protagonista en el juego y eso, si no estás bien, es muy peligroso.

Borja Jiménez y su staff tienen una baja sensible como es la de Gelabert. Posiblemente, al no tener esa pausa y calidad que da el centrocampista rojiblanco, buscará un equipo muy fuerte para defender y ganar duelos, y sobre todo gente arriba capaz de atacar espacios sin dudar y hacerles mucho daño.

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Un duelo para volver a creer

Domingo de fútbol en Gijón, horario y partido de fútbol de verdad, partido para volver a soñar y recuperar sensaciones, partido con un equipo que propone y que seguro que impondrá un ritmo alto de partido que tanto gusta en El Molinón, partido ante un buen equipo... pero sobre todo un equipo diferente en un fútbol demasiado robotizado, amigos.