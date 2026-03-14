Derrota por la mínima (2-1) del Sporting Femenino ante el líder Athletic B
Las de Chus Viñas no pudieron remontar los dos tantos tras reducir distancias con el gol de Paula Arratia
En los primeros treinta minutos, al Sporting Femenino se le escapó el partido. Bajo la tormenta que reinaba en Gijón, las jugadoras de Chus Viña cayeron (1-2) ante el Athletic Club B, líder de la categoría. El partido se puso cuesta arriba a las rojiblancas a las primeras de cambio con el tanto tempranero de Izaro Torrontegui en el minuto 5. Una falta botada desde el lado diestro se le complicó en el bote a Alba Fuertes, fruto también del terreno resbaladizo, y acabó entrando en la red.
El partido se mantuvo igualado, con las vizcaínas atacando con mejor intención. Fue en una gran jugada colectiva donde Irati Martín se sacó un gran golpeo desde la frontal que puso el segundo tanto en el marcador.
Le tocó remar al cuadro de Chus Viña, que con el marcador en contra no se hundió. El paso por vestuarios sentó bien a las rojiblancas y con un inicio más convincente que el de la primera parte, tuvo sus mejores ocasiones hasta el momento. Antía recibió el balón en tres cuartos y abrió a banda derecha donde se incorporó Cueto. Tras forcejear con su par, pudo poner un centro que rechazó la defensa vizcaína. Sin embargo, por el área se encontraba Paula Arratia que, sin pensarlo, golpeó a la media vuelta para superar por alto a Elene Aldecoa.
No pudieron lograr la igualada las rojiblancas, cediendo ante el equipo líder de la categoría. Este resultado, a falta de los partidos por disputar, les deja en octava posición con 26 puntos. El empate cosechado por el Olímpico de León equipo que marca el descenso, acerca la zona de peligro a ocho puntos, aunque todavía hay varios equipos por medio. El próximo compromiso del Sporting Femenino será el domingo, fuera de casa ante el Racing de Santander.
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