El plan del Sporting ante el punto de inflexión para dar un paso al frente

Sin necesidad, pero con impaciencia. La visita del Castellón a El Molinón (21.00 horas) se ha convertido en uno de esos partidos que valen más de tres puntos. Los últimos resultados del Sporting, dos empates en casa ante Valladolid y Leganés, y una derrota fuera contra al Andorra, han llevado a que los rojiblancos estén en ese limbo entre lo divino y lo terrenal.

Los 42 puntos que han cosechado hasta el momento los descartan casi por seguro de la pelea por la permanencia, pero también los han apartado, esperemos que momentáneamente, de los puestos para la promoción de ascenso. Y es que no se puede mirar a otro lado ni negar que gran parte de seguir con objetivos en la liga pasa por los próximos cuatro partidos. Cuatro de los cinco primeros clasificados serán los próximos rivales del Sporting, empezando por el Castellón.

Para añadirle más condicionantes al encuentro, la lesión de Rubén Yáñez y la sanción de César Gelabert se suma a las bajas de Nacho Martín y Andrés Cuenca con las que ya se contaba, además de Loum. Será momento para la reivindicación de un Christian Joel siempre cuestionado y cuyo potencial que se ve en Mareo tiene que aparecer ahora más que nunca. En línea defensiva, Pablo Vázquez volverá a formar pareja con Eric Curbelo y en los laterales, Guille Rosas y Diego Sánchez, una apuesta más defensiva que la de Oliván ante el gran potencial del Castellón, sus extremos.

En el centro del campo, vuelven a aparecer las incógnitas con la baja de Gelabert. Fijos son Manu Rodríguez y Álex Corredera, que podría ocupar el lugar del mediapunta. Las alternativas para ese tercer puesto en la medular están entre incorporar a Justin Smith o Jesús Bernal. Otros dos indiscutibles son la pareja ofensiva formada por Juan Otero y Jonathan Dubasin. ¿Quién será el tercer mosquetero? Todo apunta a que el carril izquierdo pasará a manos de Gaspar, con Queipo, titular ante el Andorra, Álex Oyón y Andrés Ferrari velando armas.

Mirando a los banquillos de ambos equipos es donde se puede entender los motivos por los que el Castellón, tras dos derrotas y un empate, se mantiene en play-off con 49 puntos y el Sporting, sufre por alcanzarlo con 42. En juego, son dos equipos que guardan ciertas similitudes, verticales, de mover rápido la pelota, con atacantes peligrosos y versátiles y que en defensa sufren por errores y despistes. Sin embargo, la segunda unidad de los albinegros es la más efectiva de la categoría, con 16 tantos, uno de cada tres que hace el equipo.

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Por contra, el Sporting acumula en esta estadística su peor cifra en el siglo XXI con tan solo un tanto, el logrado por Gaspar ante el Cádiz, saliendo desde el banquillo. El Castellón, con el globo de ser el equipo de moda de la categoría deshinchándose, llega a Gijón con una baja en defensa, la de Salva Ruiz, pero recuperando a sus dos laterales titulares, Jérémy Mellot y Lucas Alcázar. Con Matthys en portería, protagonista en la ida tras perder el balón que supuso el gol del Sporting, Alberto y Brignani serán la pareja de centrales que guardarán las espaldas a los mediocentros, Barri y Gerenabarrena. Cipenga, Mabil y Calatrava se moverán por la línea de tres cuartos para servir balones a Camara. Con estos dos planteamientos, Sporting y Castellón buscan dejar atrás sus malas rachas en el día de homenaje a Manolo Mesa en un Molinón volcado. La afición se ha citado a las 19.00 horas para recibir al equipo.