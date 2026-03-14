Una recogida de bufandas por "Tanti" y otro gran recibimiento al equipo: el sportinguismo ya prepara la previa ante el Castellón

En las horas más duras del equipo, el sportinguismo vuelve a responder con lo que se espera que sea otra gran jornada de fútbol en Gijón desde primera hora del domingo. Para el partido ante el Castellón (19.00 horas) la afición ya prepara dos grandes iniciativas en los prolegómenos del encuentro.

La primera de ellas surge desde Unipes y la Peña Quini BCN y va en recuerdo de Constantino Rodríguez, "Tanti", el socio de 82 años que falleció en El Molinón el pasado 1 de marzo en el partido ante el Leganés, debido a una indisposición.

En su memoria se ha anunciado que horas antes del encuentro se hará una recogida de bufandas de todas aquellas peñas sportinguistas que quieran colaborar y que serán entregadas a la familia de Tanti. Se ha dispuesto de tres puntos de recogida diferentes: a partir de las 19.00 horas en la puerta 9, o en los establecimientos Dippos y La Regence.

Noticias relacionadas

El otro plan que tiene en marcha el sportinguismo llega de la mano de la Grada de Animación 1908. Al igual que ya se hizo ante el Huesca el pasado febrero, ahora la afición quiere impulsar al equipo para sacarlo de la racha negativa que está inmerso. A las 19.00 horas se marca la hora para dar los últimos apoyos al equipo entre entre la avenida de Torcuato Fernández Miranda y la calle Luis Adaro, en los últimos metros del recorrido hasta la zona de aparcamiento de El Molinón.