El Sporting Femenino recibe en Mareo al filial del Athletic, líder de la categoría
Las de Chus Viña llegan a este encuentro en la octavas con 26 puntos
El Sporting Femenino disputa hoy en la Escuela de Fútbol de Mareo (16.00 horas) el encuentro correspondiente a la jornada 21 de la Segunda RFEF, recibiendo al Athletic Club B, líder de la categoría. Las de Chus Viña llegan a este encuentro en la tabla media, octavas con 26 puntos y alejadas del descenso que lo marca el Olímpico de León con 17 puntos. Después de perder un partido clave, ante un rival directo como el Madrid CFF B por 2-0, buscan resarcirse ante el hueso duro de la categoría.
Las bilbaínas llegan a Gijón en primera posición y con un colchón de cuatro puntos respecto al As Celtas. No obstante, no atraviesan su mejor momento, con dos derrotas y un empate, 2-2 ante el Deportivo de la Coruña B, que sirve como impulso para que las rojiblancas afiancen la permanencia. Con cinco partidos por delante, incluyendo este ante el filial del Athletic, el objetivo del ascenso es casi matemáticamente imposible, ya que los cuarenta puntos del As Celtas las deja a catorce de la promoción.
En una temporada de altibajos tanto de resultados, como en los banquillos, con la dimisión en enero de Sergio Nieto, anterior entrenador, el Sporting Femenino quiere cerrar la campaña con tranquilidad y empezar lo antes posible la planificación de la próxima temporada en la que poder soñar con objetivos ambiciosos.
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