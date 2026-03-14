"Mira que venir en coche…", le dice Manolo Jiménez a Manolo Mesa, dos viejos amigos que se reencuentran en Gijón fundiéndose en un abrazo de casi 900 partidos con el Sporting. Tras más de diez horas desde San Roque, Cádiz, con sus hijos Igor y Manolo, Mesa deja las cosas en el hotel, descansa un poco y da una vuelta por la zona antes de parar en una cafetería para tomar algo. Ahí espera a LA NUEVA ESPAÑA y a Jiménez, compañero de muchas batallas sobre el verde. El motivo de su travesía no es otro que el homenaje que le espera en El Molinón por el 120 aniversario del club antes del partido ante el Castellón.

La vuelta de Mesa a Gijón y un abrazo de leyenda

"Ha cambiado la ciudad, esta zona ni me suena", reconoce el centrocampista, que visita Gijón de forma esporádica, pero lleva años sin pisar El Molinón. "Fui alguna vez, pero sin ser día de partido. La última vez que estuve en uno, antes de pandemia, perdimos", expresa mientras desea no ser motivo de maldición. "Llegué siendo un chaval y de jugar en Tercera y en mi primer año descendimos, menos mal que tardamos solo un año en volver a subir", recuerda "Siete pulmones".

En la terraza de la cafetería posa con una camiseta del Sporting, réplica de la de sus años de jugador. Podría haber sido la suya menos por un detalle: lleva el 9 en la parte trasera. Le hace aún más ilusión. "El más grande, quiero una foto de espaldas", expresa Mesa, a lo que Jiménez le recuerda que "no es la tuya, ese número le pertenecía a Quini". De vuelta en el interior del bar, una mujer y su hijo le reconocen. Se para hablar con ellos largo y tendido y asegura que "si por mí fuera, habría nacido aquí".

Esa identidad que tanto se reclama a los jugadores que llegan a Gijón desde el otro lado de la frontera asturiana la representa como nadie Mesa. "Me fui con once años consecutivos en Primera, dos finales de Copa del Rey y cuatro clasificaciones a la UEFA. Lo mejor, lo pasé aquí", resume. Durante esos años, vivía en la calle Manso, en el barrio de La Arena que por aquel entonces era el hábitat de la mayoría de los futbolistas. "Estaba Tati (Valdés), enfrente vivían Doria y Rezza, Ferrero en la esquina con Doctor Hurlé. Teníamos una cafetería y un buen restaurante donde todos los solteros del equipo comían", repasa Mesa.

Su etapa como sportinguista llego a su fin tras la temporada 1986/87, pero no porque él quería. "Ese año jugué 43 partidos, más que el resto de la plantilla", asegura el gaditano que desvela por primera vez, según asegura, que el Sporting sí que le ofreció la renovación, pero tarde. "Nunca lo dije antes, pero yo quería quedar y di de plazo hasta el 30 de junio para que la directiva hiciera una oferta. No llegó hasta el 15 de julio, cuando ya había recogido todo", lamenta a día de hoy.

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Actualmente, Mesa sigue los partidos del Sporting. Asegura que jugadores de su perfil "puede que haya algunos", aunque no da nombres, pero que "como Joaquín no hay nadie". También dice que la irregularidad que atraviesa el equipo no es buena. "Si nosotros triunfamos fue porque se juntó a gente muy buena de la casa con buenos fichajes y estos años atrás no se ha acertado con las plantillas", analiza. "El equipo no puede estar en Segunda tantos años. Con la afición que tiene, que en mis años era aún más dura, no se puede permitir", sentencia la leyenda rojiblanca.