Curbelo es duda en el Sporting: Borja se plantea cambios ante el Castellón
El abulense sopesa jugar esta noche con tres centrales y relevar a Perrin por el central canario, con molestias
Curbelo es duda para el partido de esta noche del Sporting de Gijón ante el CD Castellón en El Molinón - Enrique Castro Quini. Pese a que el club rojiblanco ha anunciado la convocatoria, el central canario arrastra molestias musculares y su disponibilidad no está garantizada a pocas horas del encuentro (21.00 en El Molinón)
La posible ausencia del defensor condiciona parte de los planes que maneja el técnico Borja Jiménez, que estudia introducir cambios estructurales en el equipo para intentar frenar la mala dinámica de resultados. El Sporting afronta el duelo tras sumar solo tres puntos de los últimos doce y sin conocer la victoria en las cuatro últimas jornadas.
Una de las opciones que baraja el entrenador abulense es modificar el sistema y apostar por una defensa de tres centrales con dos carrileros largos, en un dibujo cercano al 5-3-2. La idea es reforzar la estructura defensiva del equipo sin perder profundidad por las bandas.
En ese planteamiento, los carriles estarían ocupados por Guille Rosas en la derecha y Brian Oliván en la izquierda, dos futbolistas con recorrido para abarcar toda la banda.
La incógnita está en el eje de la zaga. Si finalmente Eric Curbelo no puede participar, el técnico tendría que recomponer la línea de tres centrales. En ese escenario, los elegidos para formar el triángulo defensivo serían Lucas Perrín, Diego Sánchez y Pablo Vázquez.
También podría haber novedades en ataque. Con la baja de César Gelabert, el entrenador valora apostar por dos delanteros y dar entrada a Andrés Ferrari junto a Juan Otero en la punta.
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