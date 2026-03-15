Ferrari evacuado al hospital y el Sporting habla de "un tiempo largo de baja"

Andrés Ferrari apunta a lesión seria. "Va a estar un tiempo largo de baja", afirmó Borja Jiménez, entrenador del Sporting, al término del encuentro en El Molinón ante el Castellón. El delantero uruguayo se retiró del terreno de juego nada más marcar el segundo tanto de la noche. En la acción en la que golpeó el balón a la red se llevó un impacto en la pierna izquierda, entre la tibia y el tobillo, que le hizo quedarse tendido sobre el terreno de juego. Necesitó la entrada de la camilla. Acabó siendo evacuado en ambulancia al hospital.

A la espera de que se completen los exámenes médicos, en el club rojiblanco se asume que la lesión de Andrés Ferrri apunta a ser un caso de "larga duraración" por las primeras exploraciones realizadas al jugador.