"A por ellos": el grito para la reacción del Sporting en un recibimiento con tres frentes en El Molinón

Se echó el sportinguismo a la calle para empujar hacia la reacción, para aspirar a la remontada. Centenares de aficionados participaron en el recibimiento al equipo a su llegada en autocar en El Molinón. Cuando la jornada del domingo languidecía y entraba en penumbra, botes de humo, bufandas y muchas camisetas rojiblancas iluminaron el camino al equipo hacia el municipal gijonés. El «te queremos, te adoramos, Real Sporting de Gijón» y el "a por ellos, oe", se entonó la espera de que el balón dictara sentencia sobre el verde. No fue tan multitudinario como anteriores ocasiones, pero regresó para acompañar a los futbolistas ante el Castellón.

La previa del partido tuvo varios puntos de interés en torno al Sporting. Al masivo recibimiento promovido por la Grada de Animación 1908 hubo que sumar dos nombres en boca de quienes culminaron la semana en El Molinón. Uno, el de Manolo Mesa, carisma puro, leyenda vida. Asistir al homenaje a «Siete pulmones» dentro de los actos del 120 aniversario del club era una de los imprescindibles de la jornada. Un recuerdo, el de una figura de entrega, corazón y sentido de pertenencia a pesar de haber nacido a más de mil kilómetros de Gijón, al que no quiso fallar el sportinguismo.

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Tampoco falló la afición del Sporting a un nuevo gesto de homenaje hacia «Tanti». Unipes y la peña sportinguista Quini de Barcelona lideraron un nuevo reconocimiento a Constantino Rodríguez, «Tanti», el socio de 82 años fallecido en El Molinón el pasado 1 de marzo en el partido ante el Leganés. En su memoria se activó una recogida de bufandas de todas aquellos que quisieran colaborar y que serán entregadas a la familia de veterano seguidor. La puerta 9 de El Molinón fue uno de los puntos de recogida. Antes se recibieron en los establecimientos hosteleros Dippos y La Regence.