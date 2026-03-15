El mejor Molinón para Mesa: emoción, tifo y una dedicatoria especial en el Sporting

Volvió el Sporting a ganar. Se echó el sportinguismo a la calle para empujar hacia la reacción, para aspirar a la remontada. Centenares de aficionados participaron ayer en el recibimiento al equipo a su llegada en autocar en El Molinón. Cuando la jornada del domingo languidecía y entraba en penumbra, botes de humo, bufandas y muchas camisetas rojiblancas iluminaron el camino al equipo hacia el municipal gijonés. El «te queremos, te adoramos, Real Sporting de Gijón» y el «a por ellos, oe» se entonó a la espera de que el balón dictara sentencia sobre el verde. No fue tan multitudinario como en anteriores ocasiones, pero regresó para acompañar a los futbolistas ante el Castellón. Luego, pasó lo que pasó. 4-1 y reencuentro con el triunfo.

La previa del partido tuvo varios puntos de interés en torno al Sporting. Al masivo recibimiento promovido por la Grada de Animación 1908 hubo que sumar dos nombres en boca de quienes culminaron la semana en El Molinón. Uno, el de Manolo Mesa, carisma puro, leyenda viva. Asistir al homenaje a «Siete pulmones» dentro de los actos del 120 aniversario del club era uno de los imprescindibles de la jornada. Un recuerdo, el de una figura de entrega, corazón y sentido de pertenencia a pesar de haber nacido a más de mil kilómetros de Gijón, al que no quiso fallar el sportinguismo.

Mateo Eraña, sobrino y nieto de futbolistas del Sporting (Juan Eraña, su abuelo, e Iñaki, su tío), además de prometedor músico, presentó el acto de homenaje a Mesa. Volvió a pisar el verde el de San Roque en medio de una intensa ovación, la más cerrada de la noche. Los 17.742 que se dieron cita en El Molinón, en pie para volver a reconocer a uno de los que dejó huella, por calidad humana y deportiva. El «Quillo», secándose las lágrimas antes de recoger una camiseta del Sporting con el 443 a la espalda, el número de partidos oficiales que disputó en el Sporting. Pudieron ser más, como él mismo desveló en LA NUEVA ESPAÑA. No dudó en enfundársela. Abrió los brazos, besó el escudo. Viajó en el tiempo el público y el futbolista, acompañado en el verde por dos de sus mejores y más fieles compañeros: Joaquín Alonso y Manolo Jiménez. Emocionados, como Mesa, todos. También Igor y Manolo, dos de sus tres hijos, quienes viajaron a Gijón junto a él. Fue, sin duda, el más emotivo de los reconocimientos dentro de los actos del 120 aniversario organizados por el club.

Tampoco falló la afición del Sporting a un nuevo gesto de homenaje hacia «Tanti». Unipes y la peña sportinguista Quini de Barcelona lideraron un nuevo reconocimiento a Constantino Rodríguez, «Tanti», el socio de 82 años fallecido en El Molinón el pasado 1 de marzo en el partido ante el Leganés. En su memoria se activó una recogida de bufandas de todos aquellos que quisieran colaborar y que serán entregadas a la familia del veterano seguidor. La puerta 9 de El Molinón fue uno de los puntos de recogida. Antes se recibieron en los establecimientos hosteleros Dippos y La Regence. Y de ahí, al palco presidencial.

El homenaje a Tanti y el tifo que retrató al sportinguismo

Javier Rodríguez, hijo de «Tanti», y Sergio, nieto del recordado seguidor rojiblanco, siguieron el partido ante el Castellón desde el palco presidencial por invitación del Sporting. El club quiso además hacerles entrega de la camiseta depositada sobre la butaca del seguidor sierense en la última jornada disputada en El Molinón, la primera sin «Tanti». Fueron recibidos por José Riestra, presidente ejecutivo, quien llegó a El Molinón de una manera diferente a la habitual entre los mandatarios del fútbol español. A Riestra se le pudo ver llegar al campo a pie, doblando la esquina entre las calles Torcuato Fernández Miranda y Luis Adaro, como un seguidor más. Lo hizo pocos minutos después del recibimiento al equipo. Junto a él, en el palco, estuvo uno de los ejecutivos importantes de Orlegi, Luis Miguel Pérez, relaciones institucionales del grupo.

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Hubo un ingrediente añadido, el mejor resumen de qué y cómo es la afición del Sporting. Se vio en el tifo desplegado en el fondo sur antes del pitido inicial. Una enorme lona, con la imagen del sportinguismo respaldando al equipo a su llegada al campo, bajo la leyenda «Vivimos para animarte». En la victoria y en la derrota, así es la afición del Sporting.