Pablo Hernández y el polémico gol anulado al Castellón ante el Sporting: "Nos toca siempre en contra"

"Después de la expulsión era difícil". Pablo Hernández, entrenador del Castellón, asumió lo complicado que se le puso el partido a su equipo en El Molinón, rival ante el que los albinegros encajaron su tercera derrota consecutiva. Lo hizo después de adelantarse en el marcador por dos veces. La primera, obra de Camara, neutralizada desde el VAR por un polémico fuera de juego posicional de Alberto que el técnico valoró en sala de prensa. "No voy a opinar en lo del gol (tanto anulado a Camara)", comentó, en un primer momento, para después dejar ver su malestar. "Hay muchas acciones y muchos partidos de situaciones por la mínima y estas decisiones nos han tocado siempre en contra. Son cuestiones en las que no podemos intervenir", zanjó.

Pablo Hernández lamentó que el Castellón terminara sin premio tras "una primera parte bastante buena por nuestra parte. Merecimos ir por delante (al descanso). Hemos empezado con mal pie la segunda. A partir de ahí el partido se ha vuelto loco. Nos hemos repuesto y con la expulsión era difícil". El preparador consideró que, a partir de ahí, "el Sporting ha aprovechado sus ocasiones. Hay que aprender de esto. No nos habíamos visto nunca en una situación de perder tres partidos seguidos".

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El entrenador del Castellón también destacó el factor de El Molinón. "Empuja mucho. Logramos en la primera parte que ese efecto no se diera. Hasta el gol. El gol lo ha cambiado todo. En la segunda parte, el tanto tan temprano, y la expulsión, ayuda a que la gente apriete más", concluyó.