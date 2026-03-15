Recibimiento y colecta solidaria en la previa del Sporting - Castellón

El sportinguismo vuelve a unir fuerzas y prepara dos grandes actos para la previa del encuentro ante el Castellón. En lo que se espera que sea hoy una jornada con el ambiente de fútbol de las grandes ocasiones, destacan el recibimiento que se hará al equipo y una colecta solidaria en memoria de «Tanti», el socio de 82 años que falleció en El Molinón el pasado 1 de marzo en el partido ante el Leganés, debido a una indisposición.

La Grada de Animación 1908 ha convocado a todos los sportinguistas para esperar dos horas antes del partido, a las 19.00 horas, al autobús del equipo para insuflarles los últimos ánimos antes de que comience el partido. El punto de encuentro será el habitual, entre la avenida de Torcuato Fernández Miranda y la calle Luis Adaro, en los últimos metros del recorrido hasta la zona de aparcamiento de El Molinón.

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La segunda de las iniciativas llega de la mano de Unipes y la Peña Quini BCN que han animado al resto de peñas sportinguistas a donar sus bufandas en homenaje a «Tanti» y entregarlas a su familia. Serán tres los puntos de recogida: a partir de las 19.00 horas en la puerta 9 del Molinón o en los locales Dippos y La Regence.