El análisis de Josu Uribe tras la victoria del Sporting ante el Castellón: fútbol de verdad

Jornada 30 de LaLiga Hypermotion en El Molinón con la tranquilidad de la victoria y el disfrute de los goles ante el Castellón. Hasta la previa fue bonita. Se reconoció la trayectoria como jugador sportinguista al mítico Manolo Mesa, y este técnico que creció con esa generación magnífica de futbolistas se quita el sombrero ante el nivel que dio el andaluz en su paso por Gijón. ¿Cuánto valdría un centrocampista de ese nivel hoy día? Gracias por tanto, "Quillo".

Todo apuntaba a partido de mucho ritmo y de muchos goles, de ida y vuelta permanente con muchos espacios libres a la espalda del rival. Esos partidos que tanto les gustan a los jugadores ofensivos y verticales. Esos partidos con más gente por delante del balón que por detrás. El fútbol que merece pagar una entrada.

Un equipo, el orellut, que ataca con una salida de balón de tres futbolistas y dos laterales que ya casi son extremos en un primer momento y cuatro jugadores tremendamente ofensivos a la espalda del centro del campo rival. Una auténtica y divina locura para el espectador. Un Real Sporting que, sabedor de las cualidades del rival, optó por no utilizar mucho el medio campo para elaborar juego. Lo utilizó para dar equilibrio e impedir que el rival tuviera espacios para transitar. También contribuyó a esa decisión la baja de su mejor jugador en esa faceta,como es Gelabert. Hacer un ida y vuelta, que a su rival también le incomoda, fue la opción elegida. Borja Jiménez utilizó tres jugadores permanentemente para defender y no vaciar espacios. Fueron Kevin, Pablo Vázquez y Diego, junto a un doble pivote de mucha posición con Manu y Álex.

El técnico sportinguista buscó liberar tanto a Guille y Bryan de un repliegue para atacar permanentemente la profundidad y obligar a los atacantes rivales a tener que ayudar y jugar más lejos del área rival.

Y lo más llamativo ante la ausencia del jugón Gelabert fue la utilización de tres atacantes muy claros con el único objetivo de atacar los enormes espacios que dejaba el rival y jugar contra los tres defensores rivales. Ahí, Otero, Dubasin y Ferrari hacen mucho daño y además pueden explotar todas sus cualidades a las mil maravillas.

Una primera parte donde el CD Castellón demostró todas sus virtudes futbolísticas que les está llevando a luchar por el ascenso de categoría. Se vio un equipo con un modelo de juego agresivo y un fútbol muy vertical que los locales eran incapaces de contrarrestar.

Un Real Sporting incapaz de llevar a cabo su plan de partido, de poder robar y atacar con sus tres hombres más adelantados, se vio superado por un fútbol muy dinámico e incapaz de controlar. Momentos importantes, como el gol de Otero antes del descanso, que llevaba la igualdad en el marcador pero no el juego, junto al gol de Ferrari nada más reanudarse la segunda mitad, que ponía en ventaja a los locales, cambiaron totalmente el guion del partido.

A esas dos acciones que cambiaron totalmente el partido hay que sumar la expulsión de Mellot. Trajo la inseguridad en los visitantes e hicieron ver al mejor equipo rojiblanco del momento, robando y atacando sin piedad a un equipo que empezaba a verse superado ampliamente en el juego y en el resultado, cayendo dos goles más para cerrar el partido.

No fue un partido tan fácil como muestra el marcador, no es un rival fácil de combatir aunque no está en su mejor momento y a los locales les costó mucho trabajo llevar a cabo su plan de partido. Es un rival que te deja atacarle, pero que te exige muchísimo en defensa.

A nivel individual hay dos jugadores que merecen un particular reconocimiento, como son Guille y Otero. El lateral está completando una magnífica temporada, madurando enormemente en su toma de decisiones y, sobre todo, sabiendo cuándo toca atacar y cuándo toca defender, algo que antes le costaba mucho.

Juan Otero es un enorme futbolista. La acción del gol de Ferrari marca a un gran futbolista: ¡cómo gana la posición y deja en ventaja a su compañero Guille! Es una acción de gran futbolista además de sus dos grandes goles y de lo que permite jugar al resto de jugadores. Un jugador, el colombiano, que ha sabido adaptarse a una posición nada fácil como es la de referencia ofensiva. No es fácil jugar de espaldas para un jugador tan rápido y potente como es él.

Equilibrado partido tanto de Manu como de Álex,donde no se necesitaba mucho juego en esa posición, sino dar equilibrio y posición para impedir los ataques del rival y poder a la vez robar y salir con tus atacantes. Los dos entendieron su rol perfectamente. Mención también para el portero Christian Joel con dos magníficas intervenciones y una sensación de aplomo importante ante un buen rival y sobre todo sin tener minutos de juego.

Tres puntos muy importantes para seguir soñando y para recuperar buenas sensaciones. Una victoria para demostrar que el equipo no es muy superior a nadie, pero tampoco está lejos del nivel de ningún rival. Próxima parada toca visitar a mi UD Las Palmas, otro partido con un rival que quiere ser protagonista y que quiere el balón, a ver si estos equipos van a ser más cómodos para el perfil de jugadores y modelo de juego del equipo rojiblanco, cosas de fútbol amigos.

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Bonito partido el que se vio en el vetusto Molinón, fútbol de ida y vuelta, fútbol sin medio campo, fútbol con atacantes y defensas como en los años 60 y con muchos goles... Fútbol de verdad, amigos.