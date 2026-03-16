Tras los benjamines, el Sporting valora prescindir del cadete B dentro de los cambios en la cantera

El Sporting de Gijón estudia prescindir del cadete B dentro de los cambios estructurales que se avecinan en su cantera. La medida forma parte del proceso de análisis que el Grupo Orlegi está llevando a cabo sobre el funcionamiento de Escuela de Fútbol de Mareo, el gran caladero del club gijonés.

Dentro de ese análisis profundo, una de las posibilidades que se encuentra sobre la mesa es prescindir del cadete B, el segundo equipo de la categoría cadete dentro de la estructura de Mareo. La medida, en cualquier caso, todavía está en fase de estudio y forma parte de un conjunto más amplio de decisiones encaminadas a redefinir la pirámide de formación del Sporting.

La eventual desaparición del cadete B se enmarca en la misma línea de reflexión que ya llevó a adoptar otras decisiones recientes en la base rojiblanca. Entre ellas figura la determinación de prescindir de los equipos benjamines de pista, una medida que responde a la idea de que los futbolistas más jóvenes continúen su formación inicial en clubes de su entorno antes de dar el salto a la estructura directa del club gijonés.

La intención del grupo propietario es analizar con detalle cómo optimizar los recursos de Mareo y concentrar los esfuerzos formativos en determinadas etapas del desarrollo del futbolista. En ese contexto se está revisando tanto la estructura de equipos como la organización interna del área deportiva vinculada a la cantera.

Estos movimientos llegan además acompañados de cambios en la estructura de mando del fútbol base. En las últimas semanas se ha producido la salida de la dirección de Mareo de Felipe Vega-Arango, que pasa a asumir responsabilidades dentro del área internacional del club.

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Ese reajuste ha provocado a su vez un cambio de rol entre distintos responsables de la cantera, dentro de un proceso de reorganización interna que afecta a varios departamentos vinculados al fútbol formativo.