Fallece a los 102 años Miguel Fanjul, socio número 1 del Sporting de Gijón

El Sporting de Gijón dice adiós a su socio número 1. Miguel Fanjul Calleja ha fallecido a los 102 años de edad. Clásico gijonés como la calle Corrida, calle que frecuentó durante toda su vida, formó parte de la directiva rojiblanca, en los años en los que la entidad era un club de socios. Lo hizo como contador, bajo la presidencia de Víctor Felgueroso. Su figura será también recordada siempre en el Real Club Astur de Regatas, del que también era uno de sus socios más veteranos, como lo fue del Real Grupo de Cultura Covadonga. "Si a lo largo de mi vida me cuidé fue sin darme cuenta", bromeaba, en mayo de 2024, durante una reportaje con LA NUEVA ESPAÑA con motivo de su 101 cumpleaños.

Miguel Fanjul Calleja nació el 18 de mayo de 1923, al principio de la gijonesa calle de Begoña. A los dos años, sus familia se trasladó a vivir a Cimadevilla, a la calle de las Cruces, donde creció. Estudio en la Escuela de Comercio de Gijón, donde obtuve el título de profesor mercantil. Empezó a trabajar antes de salir de la Escuela de Comercio, en la Fábrica de Moreda. Se jubiló con 66 años como director comercial de Trefilería Moreda, donde también desempeño los puestos de jefe administrativo y comercial. Se casó en el año 1949 con Elena de Viedma, con la que tuvo cuatro hijos, Elena, Miguel, Juan y María.

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"La rutina es la de siempre. Leo LA NUEVA ESPAÑA, doy una vuelta, tomo algo en el Dindurra y para casa. Ahora estoy demasiado tiempo encerrado en casa", contaba Miguel Fanjul a las puertas del verano de 2024, reñido con una movilidad que limitaba su libertad. Apasionado sportinguista, recordaba su paso por la directiva con orgullo. "Presta, ¡claro que presta!, pero lo único que hay que ser para llegar a ser socio número 1 del Sporting es viejo", apuntaba Miguel Fanjul, con la socarronería gijonesa que siempre le acompañó, sobre el valor de su vinculación como socio del Sporting.