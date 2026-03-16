La lesión de Andrés Ferrari es en el peroné y hay muy malas sensaciones: este lunes, más pruebas
El delantero uruguayo podría estar varios meses de baja tras retirarse en camilla después de marcar gol al Castellón
La lesión de Andrés Ferrari ha encendido las alarmas en el Sporting de Gijón. El delantero uruguayo sufrió un fuerte golpe en la pierna durante el encuentro ante el Club Deportivo Castellón y las primeras exploraciones médicas apuntan a una lesión en el peroné, con la posibilidad de que exista una fractura. El alcance exacto se conocerá este lunes, cuando el futbolista sea sometido a nuevas pruebas médicas.
Ferrari estaba firmando un partido notable en El Molinón y fue protagonista al marcar el gol del 2-1, una acción clave para encarrilar la victoria rojiblanca por 4-1 frente al conjunto castellonense. Sin embargo, tras esa jugada el atacante quedó muy dolorido y tuvo que ser atendido por los servicios médicos. Finalmente, Ferrari abandonó el campo en camilla, entre los aplausos de la afición sportinguista.
La preocupación en el club es evidente. Las primeras exploraciones realizadas al futbolista apuntan a una lesión importante en el peroné, pendiente de confirmar con las pruebas que se realizarán este lunes. En función del diagnóstico definitivo y del posible grado de fractura, el delantero podría enfrentarse a un periodo prolongado de recuperación.
El propio Borja Jiménez ya se mostró pesimista tras el encuentro en la sala de prensa. El entrenador del Sporting lamentó la lesión del atacante y reconoció que todo apunta a que podría tratarse de una baja larga. Tras el partido, el técnico acudió incluso al hospital para visitar al jugador y conocer de primera mano su estado.
En el Sporting temen que el alcance de la lesión obligue a Ferrari a permanecer varios meses alejado de los terrenos de juego, lo que supondría un contratiempo importante para el equipo en este tramo de la temporada. El delantero uruguayo estaba completando una actuación destacada ante el Castellón y su gol había sido determinante para cambiar el rumbo del encuentro.
Ahora, el club queda pendiente de los resultados de las pruebas médicas que se realizarán este lunes. Estas exploraciones permitirán confirmar si existe fractura en el peroné y determinar el tratamiento que deberá seguir el futbolista, así como los plazos aproximados de recuperación.
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